男子哄女童穿內衣視訊，又在超商、知名景點猥褻。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/04/05 14:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕賴姓男子2023年9月間透過網路遊戲認識當時未滿14歲的女童阿朦（化名），賴男明知阿朦年齡，等到2人較熟悉後，賴男於2023年11月晚間透過通訊軟體聯絡阿朦，要阿朦僅穿著內衣視訊；之後賴男又約阿朦在超商見面，2度直接伸手撫摸阿朦胸部，更在苗栗縣知名景點客家圓樓附近以手伸入阿朦衣褲內撫摸阿朦胸部及下體，後來阿朦母親得知後報警，苗栗地院法官近期審理後，考量賴男與阿朦母親調解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判處賴男需執行有期徒刑9個月，並須給付100萬元給阿朦母女，全案上訴中。

案發前賴男先在網路遊戲認識阿朦，賴男也得知阿朦當時為14歲，但賴男等到2人關係熱絡後，以通訊軟體INSTAGRAM連絡阿朦，並且要求阿朦只穿內衣與其視訊。

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2人視訊完隔天下午，賴男又與阿朦在一處超商見面，並趁機以手在阿朦外衣撫摸胸部猥褻；之後賴男又在超商猥褻阿朦1次。等到去年11月底，賴男竟帶著阿朦到客家圓樓外，用手伸入阿朦衣褲內撫摸阿朦胸部及下體。

阿朦母親得知後報警，賴男在警方偵辦時並未完全坦承，但等到地院審理時則坦承犯行，並在調解過程表示願意支付100萬元和解。

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