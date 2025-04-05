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    車停餐廳停車場遭開罰單PO文抱怨 中警出示照片打臉：車尾占用人行道

    車主質疑白車停在停車場卻被開罰單，警方出示照片，白車車尾已經占用人行道。（警方提供）

    車主質疑白車停在停車場卻被開罰單，警方出示照片，白車車尾已經占用人行道。（警方提供）

    2025/04/05 13:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名車主到台中市北屯區一家餐廳用餐，把轎車停在這家餐廳的停車場，卻被台中市警局第五分局開違規停車的罰單，車主質疑開罰有誤，五分局今天出示照片說明，車輛的車身（車尾部分）已占用人行道，依違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，在禁止臨時停車處所停車，處新台幣600到1200元罰鍰，警方開罰無錯誤。

    該名車主於臉書貼文指出，本月3日中午開車前往台中市北屯區一家餐廳用餐，汽車停於餐廳的特約停車場，「停在安全的停車場格子內，你相信還是會被開單嗎？」，他見警察在現場，詢問開罰單的理由，警察回答是「警方已告知業者不能這樣畫停車格，駕駛的車尾已經在人行道上，所以算違規」。

    車主相當不滿，質疑該停車場是台中市政府交通局核准設立，業者設置的停車格長度明顯不符合規定，為何中市政府能核准？警察應該向主管機關反映，或促使業者改善，而不是開罰車主。

    五分局指出，本月3日中午12時30分接獲110報案，指北屯區軍福路16路、17路有違規停車，員警到場發現違規車輛車身已占用人行道，依違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，在禁止臨時停車處所停車，處600至1200罰鍰，開罰單並無錯誤。

    五分局並指出，違規人（車主）對土地屬性是否為人行道部分疑義，將函請台中市政府都發局釋疑，確認後依相關行政程序協助辦理。

    警方出示照片，指白車車尾已經占用人行道。（警方提供）

    警方出示照片，指白車車尾已經占用人行道。（警方提供）

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