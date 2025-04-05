2男借名當負責人卻開出近8千萬發票助逃稅 均被判刑

台北地方法院近日審結，認定李、溫二人觸犯商業會計法等罪，分別判處20月不等徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/04/05 12:56

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子李俊鋒、温吉成於2011年至2014年間，出借身分，陸續擔任偉豐國際企業有限公司負責人。兩人任職期間共開出近8千萬元的不實發票，幫助10多家公司逃漏352萬餘元稅金。國稅局發現異狀後，將案件函送給台北地檢署偵辦。台北地方法院近日審結，認定李、溫二人觸犯商業會計法等罪，分別判處20月不等徒刑，得易科罰金。

檢方調查，李、温二人並無能力成立公司擔任負責人，卻將姓名、身分資料出借給友人，並於2011年12月29日起，先由38歲李俊鋒擔任偉豐國際公司負責人，陸續開出虛假發票給多家公司，金額從4千元到120萬元不等共計84張發票，發票金額高達4千多萬，協助逃漏稅175萬餘元。

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而2013年1月3日起，公司負責人改由68歲温吉成擔任，也比照李男模式，開出3500多萬的發票，幫助逃漏稅達176萬元。兩人行為已經損害稅捐稽徵機關對於核課稅捐正確性。

檢察官偵訊時，兩人坦承曾將身分證、印章提供予他人並同意擔任偉豐公司負責人，但實際上並未參與公司營運，也沒有取得甚麼好處。

檢察官訊後，依涉犯商業會計法等罪，將兩人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，請法官從重處斷。

法官調查，李、温二人明知自己無資力或專業能力擔任公司負責人，也無實際經營公司意願，卻出借身分供他人登記為公司負責人，已可預見可以公司名義虛偽開立不實之統一發票，給其他營業人申報扣抵稅額，助其他公司逃漏稅捐。

法官認為，營業稅申報，是以每年1月、3月、5月、7月、9月、11月之15日前向主管稽徵機關申報上期之銷售額、應納或溢付營業稅額。因此每次應為一期認定逃漏營業稅次數計算，兩人觸犯各為6期，應分論併罰，分別判處李男2到4個月不等徒刑，合計有期徒刑20月，得易科罰金60萬元；温男部分也分別判處2到4個月不等徒刑，合計有期徒刑19月，得易科罰金57萬元，全案仍可上訴。

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