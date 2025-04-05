酒駕男稱嚼口香糖造成酒測「偽陽性」 法官當庭實驗狠打臉

台中高等法院法官當庭試驗，由符男喝水且咀嚼6顆含木醣醇的口香糖，酒測為0，當場戳破符男說詞。（記者張瑞楨攝）

2025/04/05 12:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕符姓男子於2023年開車於彰化縣撞傷騎士，呼氣酒精濃度0.16毫克，警方開罰3萬元且吊扣駕照4年，符男提起行政訴訟，他主張當時咀嚼6顆含有木醣醇成分的口香糖，而且警察沒給他水漱口，導致酒測器「偽陽性」誤判，法官當庭測試，讓他喝水且咀嚼6顆含木醣醇的口香糖，吐掉口香糖酒測竟是0，當場打臉戳破瞎掰之詞，至於沒給水漱口，是員警見他當時猛喝水，法官據此駁回符男之訴確定。

判決書指出，台中市符姓男子於2023年9月23日下午，開轎車於彰化縣與機車騎士相撞，騎士受到頭部外傷合併腦震盪等傷勢，彰化縣警察局田中分局交通分隊員警到場，符男呼氣酒精濃度是每公升0.16毫克，未達公共危險罪法辦的0.25毫克，彰化地檢署不起訴，但仍違反道路交通管理處罰條例，警方開出「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.15-0.25）肇事致人受傷」罰單，處罰鍰3萬元，吊扣駕駛執照48個月（4年），並應參加道路交通安全講習，符男不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

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符男主張，他在酒測前，咀嚼含有木醣醇成分的6顆口香糖，木醣醇會造成酒測器「偽陽性」誤判，另外，員警當時也沒有給他水漱口，他強調，警察當時宣稱聞到酒味，其實是木醣醇的味道，如果警察給他水漱口，酒測結果絕對不一樣，他聲明撤銷罰單。

員警作證說，沒有給符男水漱口，是當時見符男一直都在喝水，員警強調，酒測前向符男詢問，確認符男沒有食用摻有酒類的食物，但沒有問符男是否食用口香糖。

法官對於口香糖的木醣醇，會造成酒測器「偽陽性」誤判之說，當場進行測試，先由符男食用6顆含木醣醇的口香糖，且一邊喝水一邊嚼食口香糖，再把口香糖吐掉後，用同一具酒測器，更換新吹嘴酒測，酒測數據是0，法官認為，當庭勘驗顯示，嚼食含有木醣醇成分口香糖且喝水，不會影響酒測值，符男確實有酒後騎車肇事的違規，判決他敗訴。

符男上訴台中高等法院高等庭二審，說法與一審相似，二審同樣不採信而駁回，全案確定。

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