海巡軍職比警職薪資高？海巡署駁斥：認知作戰意圖分化對立

海巡署人員不分身分堅守崗位，守護海防最前線，也籲國人不要掉入敵人認知戰的陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/05 11:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期有媒體報導國軍軍職人員薪資調高，海巡署警職人員卻未隨同調整，並以中國軍演為由，分化我內部團結，海巡署對此嚴正駁斥，表示這些文章嚴重偏離事實，意圖挑起軍職與警職人員的對立，海巡署強調，已連年調升警職待遇福利及各種加給，也籲國人不要掉入有心人士認知戰的陷阱。

海巡署表示，本次薪資調整，是針對國軍體系所為之制度性調整，海巡署軍職同仁依法適用；至於擔任海上勤務之多數警職人員，因身分別的不同，未列入此次加薪對象，惟政府歷年持續調整軍公教人員待遇，除已連續2年調升待遇3-4%外，近年為激勵海巡人員的士氣，又積極提升多項的待遇福利。

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提升包括提高警勤加給、超勤加班費、演訓特別津貼、警佐人員俸級、海巡危險職務加給、志願役勤務加給、海巡部隊加給及醫療照護方案等措施。政府在薪資政策上整體規劃考量，海巡署積極反映基層同仁的實際需求，並依循政策方向全力爭取。

海巡署指出，近日有網路貼文藉薪資議題，操作分化內部不同身分人員的團結，嚴重偏離事實，意圖挑起軍職與警職人員的對立，海巡署予以嚴正譴責，並表示海巡人員不分身分堅守崗位，守護海防最前線，展現高度的專業與勇氣；更與國軍合作無間，共同應對中國人民解放軍及海警船的侵擾。

海巡署也籲國人不要掉入有心人士認知戰的陷阱，支持海巡、維護我民心士氣，海巡署將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權，保護民眾生命財產安全，以具體績效回應國人對海巡的殷切期待。

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