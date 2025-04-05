深夜出門遭阻 苗栗男痛毆父親又拿磚塊狠砸母親頭部

警方獲報後，趕緊出動人員前往制止。（民眾提供）

2025/04/05 11:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名41歲男子曾因精神相關疾病就醫，但未持有身心障礙手冊，該名男子4日深夜10點多要出家門時，與其同住的70歲老父親先阻止遭男子徒手痛毆；男子66歲母親見狀，趕緊上前阻攔，結果男子竟拿起馬路一旁磚塊對母親頭部狠砸2下「爆頭」，男子母親目前也送往醫院加護病房觀察中，警方將以殺害直系尊親屬未遂移送該男子。

由於在放假期間，民眾見到男子陸續毆打老父、母後立刻報警，轄區警方獲報後，趕緊出動人員前往制止。警方到場後，發現男子母親傷勢較嚴重，送醫後目前在加護病房觀察中，男子父親則不提起傷害告訴，但後續聲請緊急保護令。

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據了解，該名男子曾有毆打父、母親紀錄，但其父母愛子心切並未聲請過家暴，並與該男同住照顧。該男子事發當時疑似因精神病發作，往馬路衝去，父親先阻擋後未料男子竟會對父、母親下手，還拿起磚塊直接砸向母親頭部。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

男子先痛扁父親又拿磚塊對母親「爆頭」。（民眾提供）

深夜出門遭阻，男子竟先痛扁父親又拿磚塊對母親「爆頭」。（民眾提供）

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