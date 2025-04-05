被痴漢跟蹤？彰化正妹女警違規查車主個資記過2次 打官司敗訴

彰化縣蔡姓正妹女警（圖中）違規查詢14筆車主個資，她宣稱是有人跟蹤尾隨她，基於防止身體、自由受到危險而查詢。（記者張瑞楨翻攝彰化縣警局官網）

2025/04/05 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕被稱為「正妹女警」的彰化縣警局蔡姓年輕女警，2020年至2022年使用警用小電腦M-Police系統，「非因公務」查詢14筆車主個人資料，被彰化縣警局記過兩次懲處，蔡員提起行政訴訟，她指自己是休假返家，有人（俗稱癡漢）尾隨跟蹤她，基於防止身體、自由受到危險，回辦公室查詢不明車輛的車主，台中高等行政法院認為，蔡員雖未達洩密程度，但顯然沒有恪遵「警察機關資通安全實施規定」等規定，且違紀情節嚴重，彰化縣警局懲處有據，判決她敗訴。

判決書指出，蔡員提起行政訴訟主張，彰縣警局指她違反「警用行動電腦使用管理要點」，曾使用行動電腦M-Police，查詢14筆個資，依「警察人員獎懲標準」記過2次懲處，她質疑懲處有瑕疵違失，另外，彰化縣警局於2022年底，將她依瀆職等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方偵查認為無證據顯示她把車主個資作為他用，以獲取財產利益或損害車主利益，裁定不起訴。

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蔡員強調，她查詢車主之因，是休假返回老家與家人同住，家人長期因停車、噪音等問題，與黃姓鄰居有糾紛，她返家時，會有非社區住戶的車輛，停車時故意緊貼她的車輛，甚至還尾隨跟蹤她，基於防止遭受身體、自由的危險，她回辦公室查看車主是誰，但她並沒記錄，亦未加運用民眾個資。

她強調，非因公務擅自查詢公務機密資料，尚未達洩密，視情節輕重核予記過「1次以下」懲處，她卻被記過兩次，顯然是裁量濫用及違反比例原則，聲明撤銷處分。

台中高等行政法院認為，此案是張姓民眾向嘉義縣警局舉發蔡員，涉嫌不當查詢個資，嘉義縣警察局函請彰化縣警局辦理，發現蔡員於2020年至2022年間，利用執勤機會查詢14筆車主個資，蔡女承認「我都是利用上班的時候查詢，我沒有把小電腦帶回家」。

法官認為，蔡員未恪遵「警察機關資通安全實施規定」及「警用行動電腦使用管理要點」，時間長達近2年，蒐集資料達14筆之多，已達「警察人員獎懲標準」第7條規定「不遵規定執行職務，情節嚴重」要件，彰化縣警局援引「警察人員獎懲標準」第7條，「其他違反法令之事項，情節嚴重」規定懲處，雖然有瑕疵，但不影響結論，懲處核屬有據，另外，上述標準也有「案情嚴重」與「連續違犯」等應加重的規定，加重懲處記過兩次，也不違反獎懲標準，駁回蔡員之訴，可上訴。

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