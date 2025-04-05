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    首頁　>　社會

    南投警方大規模清山 查獲22名失聯逃逸移工

    南投信義警分局執行清山專案行動，逐一清查轄內各山區林道工寮。（警方提供）

    南投信義警分局執行清山專案行動，逐一清查轄內各山區林道工寮。（警方提供）

    2025/04/05 11:15

    〔記者張協昇／南投報導〕鑑於山區工寮易藏匿製槍、製毒工廠，且不少逃逸移工，隱藏於山區非法打工，甚至淪為山老鼠及詐欺集團幫兇，南投縣警察局信義分局為淨化山域治安，近日動員155人次警力，執行大規模清山專案行動，逐一清查轄內各山區林道工寮逾100處，計查獲越南、印尼外籍失聯及逾期移工22人，均移送移民署南投專勤隊做後續查處。

    信義警分局表示，轄區幅員遼闊且多山林，山區工寮除易藏匿製槍及製、植毒等工廠，過去逃逸移工也經常淪為盜伐林木的山老鼠幫兇，近來詐欺集團為規避查緝，更吸收逃逸移工當車手，為避免山林蘊養犯罪，成治安死角，因而規劃此次清山專案行動。

    警方指出，此次專案行動，為避免私人工寮成為容留逃逸移工或囤積寄藏盜伐林木場所，也製作附有相關刑責的檢舉宣導單張貼、分送，向鄉民宣導工寮如容留、媒介逃逸移工使用，可依違反就業服務法處15萬元至75萬元罰鍰；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，依違反森林法處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬至300萬元罰金，同時宣導檢舉盜伐林木可領取獎金。

    信義警分局長邱逸樵表示，警力有限、民力無窮，警方除持續組合警力執行山域治安清查工作外，也呼籲民眾若發現山區有製槍、製毒、植毒、濫墾、盜伐林木、濫倒廢棄物或非法移工等案件，請勇於檢舉，警方除於偵辦過程嚴守檢舉保密規範，也將協助請領優渥獎金，共同守護山區自然資源及良好治安。

    南投信義警分局展開清山專案行動，於工竂張貼宣導單，向鄉民宣導工寮勿容留、媒介逃逸移工使用。（警方提供）

    南投信義警分局展開清山專案行動，於工竂張貼宣導單，向鄉民宣導工寮勿容留、媒介逃逸移工使用。（警方提供）

    南投信義警分局執行清山專案行動，查獲外籍失聯及逾期移工22人，（警方提供）

    南投信義警分局執行清山專案行動，查獲外籍失聯及逾期移工22人，（警方提供）

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