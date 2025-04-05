「台灣祭」麵包下藥性侵謠言離譜 警方提醒散播假消息恐觸法

「台灣祭」人潮多。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/05 10:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨晚至今晨網路瘋傳「台灣祭女子疑遭性侵」消息，引發民眾恐慌，恆春警方迅速介入調查後，確認此為不實謠言，呼籲民眾切勿以訛傳訛，以免影響台灣祭活動形象，並提醒網路散播假消息恐觸法。

恆春分局4日晚間接獲民眾報案，指稱台灣祭活動期間疑似發生性侵案件。社群媒體內容宣稱「地點台灣祭，地點舞台，疑似長髮裸上身 穿牛仔褲 舞台很前面 拿一個麵包給女子吃，女子吃了麵包後被用友達吃了昏迷，認為受害人知道，造成恐慌」。

請繼續往下閱讀...

恆春分局長郭懷澤立即指示成立專案小組，展開全面調查。經專案小組抽絲剝繭，逐一查證被害人案發前後行蹤，並未發現任何可疑情節，女子本人也否認遭到性侵。

警方進一步聯繫發文者，對方坦承人在北部，僅聽他人轉述便發布貼文，毫無實證。

恆春分局強調，台灣祭會場已部署大量警力，並設有機動派出所，全力維護民眾安全，請大家放心參與活動，若發現不法情事可立即報案，警方將第一時間處理。

恆春分局也嚴正呼籲，網路並非法外之地，散播不實消息可能觸犯刑法誣告罪或使公務員登載不實罪嫌，民眾切勿聽信謠言隨意轉發，以免誤觸法網。警方盼外界勿讓謠言抹黑台灣祭的用心，共同維護活動的正面形象。

「台灣祭」麵包下藥性侵傳言離譜，警方籲勿散播謠言。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法