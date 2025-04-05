機車路上故障 警察上前關切意外查獲毒品

毒蟲車拋錨，結果上前伸援手的是竹市警察！（警方提供）

2025/04/05 10:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局埔頂派出所警員黃騰毅日前在前往警局擔任常訓助教時，行經東門街發現一名男子騎著故障機車，另一名男子則用腳猛踢車牌，行為異常。黃員見狀立即上前關切，結果意外查獲毒品，隨即與支援警力合力將犯嫌逮捕，並查獲二級毒品安非他命0.56公克及分裝袋等證物，全案依毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

市警局表示，黃騰毅平時工作認真，對警技訓練有深厚的專業知識，近期在前往警察局擔任助教途中，行經東門街時，發現一名男子坐於故障機車上，另一名男子則用腳猛烈踢打車牌，行為異常，吸引路人側目。

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黃員認為民眾可能需要協助，於是上前關切。然而，當兩名男子看到黃警員身著警察制服與防彈衣靠近時，神情突然變得驚慌失措。黃員憑藉警察獨有的敏銳觀察，判斷可能有不法之處，立即通報請求支援。黃員隨後仔細盤查並查明該二名陳姓及葉姓男子的身分，發現二人皆有毒品及竊盜前科。

黃員當下在陳男的機車前置物箱內發現一包菸盒，詢問「這裡面裝的是什麼？」陳男見事跡敗露驚慌回答：「安餒」，當場承認持有二級毒品安非他命。黃員隨即與支援警力合力將陳男逮捕，並查獲二級毒品安非他命0.56公克及分裝袋等證物。

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