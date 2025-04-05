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    首頁　>　社會

    人妻控訴她破壞婚姻 小三稱自己遭性侵才被迫交往

    小琪（化名）被人妻指控破壞婚姻，她哭訴自己被強暴才淪為小三。示意圖。（資料照）

    小琪（化名）被人妻指控破壞婚姻，她哭訴自己被強暴才淪為小三。示意圖。（資料照）

    2025/04/05 10:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕結婚後與丈夫余男分居兩地的王姓人妻，突然接到地檢署寄來的不起訴處分書，她打開一看，驚見丈夫被小琪（化名）告性侵，王女驚覺丈夫出軌還跟小琪短暫交往4個月，向兩人提告求償60萬元，小琪委屈認為自己是受辱後才被迫交往，但法官不信，判她和余男應賠20萬元。

    判決指出，王女和余男2013年結婚後，兩人雖然育有2名子女，但因為工作因素，從事酒商的丈夫在高雄工作，只有假日時才會回台中陪伴妻小；2023年某日，王女突然接到高雄地檢署寄來的不起訴處分書，她打開一看，發現丈夫被小琪控訴性侵，但因罪證不足，被檢方處分不起訴。

    王女詳細閱讀，得知丈夫於2020年10月時舉辦品酒活動結識小琪，兩人於2021年3月開始交往，但交往4個月分手後，小琪控訴余男趁她酒醉時對她性侵得逞，小琪雖然提告，但因無法證明余男有強迫行為，因此偵結處分不起訴，小琪不服提出再議，仍被高雄高分檢駁回。

    王女得知丈夫曾短暫出軌後，怒向余男和小琪提告求償60萬元。高雄地方法院審理時，余男不否認婚外情，小琪卻痛斥，自己會跟余男交往，都是為了「保住名節」；小琪指出，她和余男相識後，知道他有老婆、小孩，但余男展開瘋狂追求，她一再拒絕，卻在2021年3月間遭余男性侵得逞，當時她受辱後，才被迫與余男交往，自己一直是受害人，沒有想要破壞王女的婚姻幸福。

    但法官檢視小琪和余男的對話紀錄，發現小琪聲稱被強暴後，從來沒有報警、求助親友之舉，反而繼續與余男交往成為男女朋友，顯然與常情不符，因此認定兩人交往行為已侵害王女配偶權，判兩人應賠20萬元，可上訴。

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