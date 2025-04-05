為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吃安眠藥配啤酒還開車上路 計程車運將逆向撞車被逮

    計程車上的擋風玻璃受到撞擊碎裂。（民眾提供）

    計程車上的擋風玻璃受到撞擊碎裂。（民眾提供）

    2025/04/05 10:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名50多歲陳姓計程車司機今日上午7時許，駕車行經安樂路一段時，疑因受到安眠藥物及啤酒影響，竟逆向撞上停放路旁車輛。因撞擊力道猛烈，吵醒周邊鄰居，報警處理。警方聞到陳男身上酒味後，對其施行酒測，確認超標後，將他帶回偵訊，全案將朝公共危險等罪偵辦。

    目擊民眾指出，案發當時聽到「碰」一聲，趕緊開窗查看，發現是一輛計程車逆向撞上對向停放的車輛；當時計程車還在移動疑似要開走，但警方獲報趕抵請司機下車，而擋風玻璃也因受到撞擊破裂。

    警方到場後發現陳男身上有濃濃酒味，便對其酒測，發現酒測值達0.25毫克，已構成公共危險罪，隨即將他帶回偵辦。

    據悉，陳男向警方供稱自己有先吃2顆安眠藥，又配了2瓶啤酒，可能一時昏睡過去，才會釀禍。警方則勸他要適時的就醫，不要自己亂吃藥配酒，才不會發生危險。

    警方目前已將陳男帶回派出所製作筆錄，並調閱周邊監視器，釐清事故發生原因，全案將朝公共危險等罪偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳男駕駛計程車逆向撞上路旁車輛。（民眾提供）

    陳男駕駛計程車逆向撞上路旁車輛。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播