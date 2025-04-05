吃安眠藥配啤酒還開車上路 計程車運將逆向撞車被逮

計程車上的擋風玻璃受到撞擊碎裂。（民眾提供）

2025/04/05 10:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名50多歲陳姓計程車司機今日上午7時許，駕車行經安樂路一段時，疑因受到安眠藥物及啤酒影響，竟逆向撞上停放路旁車輛。因撞擊力道猛烈，吵醒周邊鄰居，報警處理。警方聞到陳男身上酒味後，對其施行酒測，確認超標後，將他帶回偵訊，全案將朝公共危險等罪偵辦。

目擊民眾指出，案發當時聽到「碰」一聲，趕緊開窗查看，發現是一輛計程車逆向撞上對向停放的車輛；當時計程車還在移動疑似要開走，但警方獲報趕抵請司機下車，而擋風玻璃也因受到撞擊破裂。

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警方到場後發現陳男身上有濃濃酒味，便對其酒測，發現酒測值達0.25毫克，已構成公共危險罪，隨即將他帶回偵辦。

據悉，陳男向警方供稱自己有先吃2顆安眠藥，又配了2瓶啤酒，可能一時昏睡過去，才會釀禍。警方則勸他要適時的就醫，不要自己亂吃藥配酒，才不會發生危險。

警方目前已將陳男帶回派出所製作筆錄，並調閱周邊監視器，釐清事故發生原因，全案將朝公共危險等罪偵辦。

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陳男駕駛計程車逆向撞上路旁車輛。（民眾提供）

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