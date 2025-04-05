新店動物之家火災釀貓咪1死1傷 動保處：疑因電線走火

新北市新店動物之家3月30日發生火災，造成1隻貓咪死亡，還有1隻治療中。（戴瑋姍提供）

2025/04/05 09:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新店動物之家3月30日發生火災，造成貓咪1死1傷。市議員戴瑋姍質疑，事發至今新聞被封鎖，要求公布監視器畫面，釐清事實真相，並全面改善8處動物之家的缺失。新北市政府動物保護防疫處表示，起火原因疑似電線走火造成，6隻健康無虞的貓咪已移至他處收容，將進行動物之家房舍改建。

戴瑋姍在臉書貼文指出，新店動物之家3月30日發生火災至今，新聞被封鎖得乾乾淨淨，真的很「侯友宜」，這場火災疑似造成1隻貓咪嗆傷往生，1隻持續治療中，官方目前仍未公布對外說法。但根據知情人士私下表示，火場實際狀況與動保處告知多名議員的內容落差極大。

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戴瑋姍提出質疑，包括火災現場到底收容幾隻動物？實際有幾隻傷亡？管理人員有無確實值勤？起火時間至發現時間、至完全滅火時間，間隔多久？動物之家的消防配置為何？是否符合現行法規？新店動物之家今年初仍是違建，究竟取得使用執照、補正完成了沒？

戴瑋姍要求，動保處必須公布監視器畫面，釐清事實真相，動保處和消防局應盡速公布調查報告，回應社會大眾的疑慮，並且全面檢視新北市8處動物之家，綜合改善缺失，避免憾事再次發生。

動保處說明，工作人員3月30日下午3點10分巡房時，發現貓隔離室有濃煙竄出，立即致電119，並將電源關閉，工作人員下午3點20分自行完成撲滅火勢，隨後消防人員、救護車及警車到場，初步研判為電線老舊，加上老鼠咬壞電線，導致電線走火造成火災。

動保處表示，現場收容8隻貓，其中1隻嗆傷送醫隔日往生，1隻目前持續治療中，其餘6隻健康狀況無虞，已移至它處收容。消防人員3月31日前往貓隔離室進行鑑識，燃燒面積為1平方公尺，鑑識報告尚未出爐，已委請水電人員對動物舍電路管線進行全面檢修。

動保處指出，新店動物之家消防配置均符合消防法規，每年委託宇洋消防安全設備協助申報通過，今年5月將再次申報；新店動物之家為30、40年老舊房舍，目前已著手進行改建，建照取得前舉行地方說明會，待建照核定後依序進行水土保持工程及房舍建築。

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