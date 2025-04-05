男子搭捷運用下體磨蹭男乘客大腿 法官判拘30日

台北地院近日審結，認定蘇男違反性騷擾防治法，判處拘役30日，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2025/04/05 09:37

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名蘇姓男子去年8月30日8時41分，從捷運南京復興站搭乘文湖線列車，發現前方站的男乘客是自己喜歡的類型，趁著人潮眾多有機可乘，竟將下體頂住對方大腿磨蹭。被害男子移動位置後，蘇男仍跟上去持續動作。被害人感到不適，報警處理。台北地院近日審結，認定蘇男違反性騷擾防治法，判處拘役30日，得易科罰金。

檢警調查，案發當天蘇男從捷運南京復興站，搭上文湖線列車，但因車廂擁擠，乘客靠得比較近。蘇男見被害男子站在自己前方，便用下體靠近對方，假意被人擠到被害人身旁，趁隙用下體磨蹭對方大腿。

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被害男子感覺有異，刻意更換站立位置，未料蘇男卻還跟著上去，繼續磨蹭，嚇得對方趕緊下車報警，而蘇男趁隙離去。

警方調閱監視器鎖定蘇男影像，再透過他愛心卡上的紀錄，循線找人，約談蘇男到案說明。

檢警偵訊時，蘇男坦承在捷運上，有用下體對被害男子的大腿進行磨蹭，有性騷擾的犯意。檢察官訊後，依違反性騷擾防治法將蘇男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，蘇男不思尊重他人身體自主權利，趁被害人不注意時進行性騷擾行為，造成對方產生心理陰影應予非難；考量他坦承犯行，且領有中度身心障礙證明、患有思覺失調症等情形，依違反性騷擾防治法判處蘇男拘役30日，得易科罰金3萬元。

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