男子交通違規又持毒 見警心虛拒檢苗警圍捕送辦

苗栗警分局三義分駐所巡邏車，被劉男騎機車衝撞，左車門受損。（警方提供）

2025/04/05 09:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局三義分駐所員警於2日晚執行巡邏勤務，路經三義鄉中正路六角亭路段，見劉姓男子騎重機車闖紅燈且後座乘客未戴安全帽，即尾隨其後示意停車受檢，但劉男不受檢還逆向行駛，追逐過程員警以車輛擋住去路，劉男仍衝撞警車欲逃逸，並衝撞警車後自摔倒地，警方在其隨身包包起出安非他命等物，全案依妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例等罪將劉男送辦。

苗栗警分局今（5）日提醒民眾，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，以淨化社會治安，提醒民眾切勿以身試法。

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三義分駐所員警發現46歲劉男騎機車後載30歲鍾姓男子闖紅燈，鍾男又未戴安全帽，警方示意停車受檢時，劉男非但不願配合停車，還沿路蛇行及逆向行駛，員警隨即通報攔截圍捕並於後方尾隨伺機攔查，最後該機車行駛至八股路死巷內欲趁隙逃離，員警以車輛擋住去路，劉男仍衝撞警車欲逃逸，並於衝撞警車後自摔倒地。支援警力適時到場後，在其隨身包包內查獲毒品安非他命2小包（毛重1.49公克），立即將劉男以現行犯逮捕移送法辦。

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