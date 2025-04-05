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    3歲童搶玩具車遭幼幼班同學打傷 父母獅子大開口向對方家長索賠10萬

    幼幼班的2個小朋友為了一輛玩具車起衝突，雙方家長鬧上法院。示意圖。（資料照）

    幼幼班的2個小朋友為了一輛玩具車起衝突，雙方家長鬧上法院。示意圖。（資料照）

    2025/04/05 09:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀某幼稚園幼幼班的小明（化名），不滿同學小華（化名）搶走他的玩具車，上前索討時竟遭小華打傷臉，雖然只有小擦傷，小明爸媽擔心會留下心裡陰影，不但把小明轉學，還帶他去看心理諮商師，更開口向小華爸媽索賠10萬餘元，但法官認為小明爸媽的請求大部分都不合理，只判小華爸媽僅須賠1千多元的醫藥費和3千元的精神慰撫金。

    判決指出，去年5月9日下午3點多，3歲小明和小華坐在不同桌子，各自玩玩具等家長接他們放學，小華突然起身走到小明的桌前，伸手拿了小明桌上的一輛玩具車回去玩，小明不想給小華玩，起身追上前索討，小華不想還，揮手時打傷小明的臉部，小明哭著跑去找老師告狀，老師趕緊幫他冰敷，也如實告訴小明家長衝突過程。

    小明爸媽心疼，即使小朋友只有一點小擦傷，仍帶著孩子去掛急診，甚至擔心小明會留下心裡陰影，不但把小明轉學，還帶他去看心理醫師；小明爸媽認為，孩子受傷後，他們輪流請假在家照顧小孩，因此不但向小華爸媽索討醫藥費，還要他們賠償臨時保母費和精神損失共10萬餘元。

    高雄地方法院簡易庭審理時，小華爸媽同意賠償醫藥費，但認為只有一點點小擦傷，對方父母竟獅子大開口亂要錢，不同意賠償這麼多錢給對方；法官認為，小明雖然受傷，但急診醫師在診斷證明書並沒有記載小明因而有情緒上困擾、不穩定等醫囑建言。

    小明爸媽雖然有帶孩子去看心理諮商師，病歷中記載：「小明較難與父母分離，對於規則也較難遵從會希望父母陪伴、慰藉」，但法官認為，3歲兒童本來就需要父母陪伴，難以推論小明是因為被同學打傷導致心理受傷，有尋求心理諮商師治療的必要性，加上小明傷勢很輕微，也不用父母特意請假照料，因此認定小華父母僅須賠1千多元的醫藥費和3千元的精神慰撫金，可上訴。

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