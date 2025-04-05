逾1.6公噸走私毒品查緝到手！專案人員草木皆兵

涉嫌走私的「滿瑞富」漁船被押解回新竹靠岸後，因為船上有巨量的K他命等毒品，專案小組嚴陣以待，新竹海巡隊員們也草木皆兵，連人在封鎖區外的記者拍照採訪也遭制止，專案小組壓力可見一斑。（記者黃美珠攝）

2025/04/05 08:22

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署跨縣市指揮偵破「滿瑞富」漁船走私毒品案，單就K他命這項毒品便查扣多達1.6公噸多，市值高達數十億元，寫下國內緝毒史上一次起獲最大量的紀錄。專案小組因此研判買家也多，為免半路被劫，即便已經成功返抵靠岸，百餘名幹員全程嚴陣以待，現場層層拉起封鎖線阻隔任何可疑者接近，就連記者在封鎖線外，獨家搶拍幹員們準備搬運查扣物的場景，也被草木皆兵的新竹海巡隊強力勸離，壓力可見一斑。

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為了成功緝毒，破案後又要保全這麼多且高價的毒品作為證物，專案小組有人自嘲自己才像是「當賊的「，因為只能摸黑執法，以低調行事。

偵破後，在海上的他們要跟時間、距離賽跑，還要跟惡劣的海象對抗。專案小組透露，從東沙群島海域到高雄，光是搭船就要2天，更何況碰上惡劣的海象，大家一度被大海「收押」在興達港好幾天才能繼續北返，挑戰須靠漲潮才能進港靠岸的新竹漁港。

而為了等待潮水，很多已經吐得死去活來的幹員們，仍得在茫茫大海中強打起精神，繼續漂流至少6個小時才總算完成，但是一靠岸後馬上又得幹活，繼續執行搜、扣後的相關作業，且為防外界窺探，也基於偵查不公開，專案小組搬運查扣物時，還特別用人牆、車牆戰術以為掩護。

現場釣客王先生獲悉新竹檢方指偵破了這樣大的走私毒品案，除了恍然大悟說難怪這次查走私這麼大陣仗，也立刻不吝大讚「幹得好」！他說，國內毒品這樣氾濫，買毒、賣毒的人都應該要被槍斃，吸毒的人就是犯罪，國家不該再等閒把他們看做是病人。

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因應「滿瑞富」漁船上藏有走私的大量毒品，新竹海巡隊持續增加現場戒護人力且擴大封鎖區域。（記者黃美珠攝）

專案小組基於偵查不公開，搬運查扣的毒品時，用人牆、車牆為掩護，避免外界窺探。（記者黃美珠攝）

專案小組幹員們群集在「滿瑞富」漁船上，對著船艙內查扣的52袋毒品，商討如何安全將之搬運上岸。（記者黃美珠攝）

專案小組幹員們群集在「滿瑞富」漁船上，對著船艙內查扣的52袋毒品，商討如何安全將之搬運上岸。（記者黃美珠攝）

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