無照騎車撞死路人 竹縣男子被判刑

無照撞死路人，竹縣機車騎士被判刑。（資料照）

2025/04/05 07:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕沒有駕照的新竹縣羅姓男子，騎機車行經橫山鄉時，撞倒跨越車道的行人，導致行人受重傷死亡，事後又未與被害人家屬和解，新竹地院依汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車因過失致人於死罪將他判刑。

法官調查，去年4月11日清晨6點多，羅男無照騎機車，沿新竹縣橫山鄉一處右彎路段、甫經過當心行人標誌繪設網狀線之無號誌三岔路口時，此時行人曾男自新竹縣橫山鄉中山街1段走出自家後，在路肩電力桿旁停等，亦疏未注意左右來車，旋在彎道路段起步跨入車道穿越道路。

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結果曾男遭羅男機車撞擊、而跨倒於分向限制線上，脾臟損傷、骨盆骨折，最終引發肺炎合併敗血性休克死亡。

羅男於肇事後即託路人報警及向現場處理警員坦承肇事，而主動接受裁判。

法官審酌被告無駕照騎乘普通重型機車，因行車過失致被害人死亡，造成被害人親友難彌之痛，應予譴責，加上未與被害人親屬達成和解。

法官指出，被告行車過失經鑑定為肇事次因，被害人之過失則為肇事主因，根據監視器影像，事故發生時被害人於車道上步行，提高道路交通事故風險為肇事主因，是被告未充分注意車前狀況的變化，固然應受譴責，惟就本案車禍事故發生之不幸結果，仍需考量肇事主因及次因。

由於羅男先前因公共危險案件，經新竹地院判刑4月確定，因此法官不予緩刑，最後依汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車因過失致人於死罪判刑8月。

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