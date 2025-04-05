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    首頁　>　社會

    父母棄養 新竹7歲童慘遭父友人凌虐全身瘀傷

    毒蟲父母棄養，新竹7歲童慘遭父友人凌虐 ，新竹地院判決選定竹市府為男童監護人。 （記者蔡彰盛攝）

    毒蟲父母棄養，新竹7歲童慘遭父友人凌虐 ，新竹地院判決選定竹市府為男童監護人。 （記者蔡彰盛攝）

    2025/04/05 07:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名7歲男童在2021年3月期間，被毒蟲父交給朋友照顧，導致全身出現大面積瘀青，經診斷為橫紋肌溶解症，新竹市府緊急安置後，發現生母毫無照顧意願，新竹地院判決選定竹市府為男童監護人。

    法官調查，男童7歲就被父親託給朋友照顧，身上出現大面積瘀青，經醫師診斷為橫紋肌溶解症，考量生父欠缺保護能力、且無親屬資源，新竹市府社會處安置後，讓男童回到生父身邊。不料生父屢次將孩子託給非親屬關係且交情薄弱的社區友人照顧。

    為此社工再次緊急安置孩子近1年期間，生父對社會處接返計畫，屢次表示因為要處理個人官司而推掉，社會處另覓生母並辦理親子會面，生父、生母均未能達成返家計畫目標。社會處考量孩子安置期間生活較穩定，親屬資源盤點均不適合接返孩子，因此提報重大決策會議，決議停止生父生母2人親權暨監護權。

    新竹地院評估孩子生父因毒品案準備入監執行，生母因為男友母親較傳統之故不願照顧孩子，堪認2人均不適任親權人重責，最後選定新竹市政府為監護人。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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