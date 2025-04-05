檳榔攤藏詐團「水房」2嫌判緩刑 警嘆：這樣誰會認真辦詐團

警方追查詐欺金流半年，發現詐團以檳榔攤作為「水房」掩飾洗錢斷點，主嫌盧男與柯男落網後，台南地院考量兩人初犯及調解成立，判處緩刑。（記者王捷攝）

2025/04/05 07:14

〔記者王捷／台南報導〕台南警方從詐欺車手追查到上游，男子盧豐吉用檳榔攤掩飾「水房」，警方耗費半年終於逮到盧男與同夥柯峻揚，他們分別被判處1年11月、1年6月徒刑，但因為兩人初犯、願意賠償被害人，台南地方法院宣告緩刑，警方得知後感嘆，這樣誰會認真辦詐欺集團。

盧男、柯男未加入詐團前，都是教唆小弟砸店的地方混混，去年加入詐欺集團，替歹徒蒐集車手領來的資金洗錢，俗稱「水房」，平常是訓練車手領完錢後製造斷點，等贓款回到檳榔攤後，盧再將資金繳給詐團，以各種方式混亂金流，旗下的車手要是沒領到錢，還會被其他車手公審、痛毆。

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去年8月間，盧男指派的車手在台南市多處自動櫃員機提領帳戶內款項，總額77萬多，還好車手在領款時遭警方盤查逮捕，警方才因此循線追查上游，原本這些車手都不願意交代人際關係，但後來警方找到突破口，發現其中一名車手，就在盧男的檳榔攤負責包檳榔給其他車手吃，因此在同年11月間持搜索票與拘票拘提盧男、柯男到案。

警方搜索時，曾搜到盧男的檳榔攤有20多萬現金，但盧男辯稱都是其他朋友寄放，並強調他的朋友都在做詐欺，因此他也不敢動這些錢。

部分車手落網後，擔心遭到報復，不願說出實情，檢察官當時還向盧的同夥保證，不會讓他們跟盧豐吉見面，盧一定會被羈押然後直接去服刑，最後他們才指證盧男在收完錢後，還會把錢塞進車齡約10年的BMW轎車中，不過當警方去檢查轎車時，車殼雖然四處鬆脫，卻沒有發現任何可疑金流。

起初盧男否認犯罪，自稱只有獲得4000元報酬，直到最後所有人都指控他就是「水房」負責人，律師才勸盧男認罪，台南地院考量兩人均與被害人調解成立所以予以緩刑。

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