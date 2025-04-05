分手心情差想看「出軌」 他搬水泥塊「搞軌」這下慘了

黃男因分手心情不佳、覺得好玩，竟搬水泥塊放鐵軌上，台南地院依傾覆火車未遂罪判刑2年10月，全案可上訴。（資料照，記者王捷攝）

2025/04/05 07:02

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子與女友分手心情低落，為了「好玩」，趁跨完年人潮多，搬了水泥蓋板、凹槽座放在鐵軌上想讓火車出軌，所幸司機及時煞車才沒有翻覆，台南地方法院依公共危險中的傾覆現有人所在火車未遂罪，判黃男2年10月。

黃男刻意選擇元旦連假下午、搭車人潮眾多時，將台鐵公司設於鐵道旁的水泥蓋板7片、水泥凹槽座2座，搬到後壁至新營站間的東正線單側軌道，他則在鐵軌旁等待列車駛過。

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當時司機員吳國彰駕駛南下區間車，還好他看到鐵軌上有水泥塊，他立即緊急煞車，但仍撞擊並輾過這些水泥塊，造成列車主排障器及副排障器受損。

鐵路警察高雄分局調查後，將黃男移送法辦，黃男在警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行，法官認為，雖這次事故未釀出軌與人員傷亡，但黃男的行為嚴重威脅公共安全，且若真出軌將可能造成重大死傷，所以要嚴厲處罰。

法院指出，黃男沒有犯罪前科，案發時任職於公路修復業者，月薪約4至5萬元，需撫養無業父親，犯罪動機單純為「分手後心情不好及覺得好玩」，又選擇乘客眾多期間行動，對社會危害性高，黃男自承犯行並有意願賠償，但台鐵未提告或要求損害賠償。

最後，法官認為黃男的行為構成企圖使載有乘客的列車出軌，觸犯企圖破壞公共運輸工具罪，雖未釀成出軌，但已屬未遂犯。法院審酌其行為動機薄弱、對公共安全造成重大風險，且不符合刑法減刑的特殊憫恕條件，判處有期徒刑2年10月。全案仍可上訴。

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