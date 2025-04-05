彰化日常？1張違停照片惹怒在地人 警方說話了

彰化市彰美路一段的車流量大，有民眾貼出自小客車佔用外側車道臨停，駕駛坐在車上搖窗，手上還刁根菸。（取自彰化人大小事）

2025/04/05 06:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有民眾在彰化縣最大的網路社群「彰化人大小事」貼出自小客車違停影片，這次整部自小客車就大剌剌的停在彰化市彰美路外側車道上，駕駛還搖下車窗，手上還刁著菸，讓後方來汽機車都要緊急閃避，紛紛大喊超級囂張！

這段在彰化市彰美路一段的違規停車影片，引發熱烈討論，因為這段道路銜接民生地下道與金馬路，也是往來彰化火車站後站的主要進出道路，全天候的車流量都很大，只是許多人看到自小客車直接停在車道上都說「這不是彰美路日常嗎？」、「這附近，直接停在車道上的，不是常態嗎？」、「整條馬路都是我的停車場」，不少人都說這是「彰化日常」。

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彰化警分局表示，自小客車違規停放在彰化市彰美路往市區方向的外側車道，雖然駕駛人仍坐在駕駛座上，其違規臨停仍違反道路交通管理處罰條例第55條規定，可開罰300元以上、600元以下罰鍰。

至於有關駕駛人違規臨停，並坐在駕駛座搖下車窗、手上刁根菸的部分，警方指出，依照道路交通管理處罰條例第31條之1第3項規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處600元罰鍰。但根據民眾所上傳的影片，只能看到駕駛手上刁根菸，除非有發現有影響他人行車安全的行為，才能告發與開罰。

彰化市彰美路一段有自小客車佔用外側車道違規臨停，被民眾稱為「彰化日常」、「彰美路日常」。（取自彰化人大小事）

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