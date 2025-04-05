酒醉站哨還偷睡覺 陸軍中士犯「廢弛職務罪」被判刑

阮男姓中士服役期間擔任安全士官勤務時酒醉離崗睡覺，法院依陸海空軍刑法廢弛職務罪判刑3月、緩刑2年，並須支付公庫3萬元。示意圖，非當事部隊。（資料照）

2025/04/05 08:00

〔記者王捷／台南報導〕陸軍阮姓中士站哨不但渾身酒氣，還偷跑去睡覺，台南憲兵隊以陸海空軍刑法第34條的「廢弛職務罪」移送，台南地方法院判處3個月徒刑、緩刑2年，該法條處罰抽象危險犯，不需實際發生損害就構成犯罪。

目前已經退伍的阮男，曾任陸軍砲兵訓練指揮部教勤營營部連中士組長，2024年4月間，輪到阮中士值勤，他在清晨6時到8時，要站安全士官勤務，安全士官的值勤內容，是負責單位內部安全監控、留意可疑人物並應對緊急事故。

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但是，阮中士不只遲到3分鐘才抵達崗位，而且還呈現酒醉、精神不濟情況，甚至在當天的7時12分至7時36分離開哨位，偷跑到辦公室座位睡覺。

全案經由單位通報台南憲兵隊調查，認為阮中士違反陸海空軍刑法的「廢弛職務罪」，規定軍人在軍中執行警戒職務時，如果因為睡眠、酒醉等情形導致職務廢弛，足以造成軍事不利益，即構成犯罪，最重可判處5年有期徒刑。

而且，該法規是處罰抽象危險犯，只要有可能導致軍事上不利益的危險性，就可以成立犯罪，不需實際發生損害，條件相當寬鬆。

法院審酌阮男無前科，有高職學歷，當時為單身、有正當職業並需扶養母親，因為現在已經退伍，所以也不可能有再犯的疑慮，所以宣告緩刑2年，但要求阮男要在3個月內向公庫支付3萬元。

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