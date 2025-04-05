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    獨家》里長懷疑妻外遇！找收賄警裝GPS、黨工冒名訂餐廳

    里長懷疑妻子外遇友人，而違反個資法，被判處2個月徒刑。外遇示意圖。（情境照）

    里長懷疑妻子外遇友人，而違反個資法，被判處2個月徒刑。外遇示意圖。（情境照）

    2025/04/05 01:11

    〔記者王捷／台南報導〕里長懷疑妻子外遇王姓友人，找上曾涉收賄的警員在王男車上裝GPS，又拜託李姓政黨黨工冒用王男名義，訂位全國各大餐廳，讓王男不堪其擾。警方調閱上百筆資料，發現黨工IP位置就在市黨部，雖然李男否認犯罪，但台南地院認定他違反個資法，判處2個月徒刑。

    據了解，王男是里長兒的乾爸，兩家關係要好。多年前某次里長疑似家暴，里長夫人礙於顏面，向王男求助，王男則訂了民宿讓夫人暫時有棲身處。豈料不久里長就找上王男，且對王男行蹤瞭若指掌，因此王男才向警方求助，經過調查，才得知里長委託一名涉賄警員，在王男車上裝設GPS。

    事發後里長與王男撕破臉，因此又委託在市黨部工作的李男替他出氣，李男以不明方式取得王男的姓名、電話、住址與車號等個人資料後，冒用王男名義申辦貸，又用網路訂了全國各大餐廳，王男頻繁接獲簡訊與來電騷擾，精神受到困擾所以才提告。

    由於多筆IP位置資料皆來自市黨部，調查單位原打算搜索市黨部，但經多次商議，擔心碰觸敏感問題，最後改以通知市黨部配合調查，並確認李男身分，經交叉比對李男的手機與上網紀錄，台南地檢署依偽造準私文書罪與違反個資法提起公訴。

    李男起初否認犯行，他辯稱雖使用過這個手機門號，也在市黨部任職，但否認冒用王男名義申貸或訂位，僅憑IP位置無法證明就是他所為。不過到了法院準備程序中，李男最終坦承犯罪，但考量李男未跟王男和解，所以沒有判緩刑，處2個月徒刑，可易科罰金。而因另案收賄的警員，去年以貪汙罪判處重刑定讞。

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