平鎮、龍潭消防教小朋友繪製家庭逃生計劃圖 明天還可參加

桃園市平鎮、龍潭消防分隊，今、明天舉辦兒童節防火宣導活動，學習繪製家庭逃生計劃圖，可自由參加。（桃園市政府消防局第四大隊提供）

2025/04/04 23:28

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊今、明天舉辦兒童節防火宣導活動，除了居家防火防災知識的宣導，還設計「消防小教室」，寓教於樂讓孩子們了解消防安全的重要性，學習如何繪製家庭逃生計劃圖。

市府消防局第四大隊指出，「消防小教室」讓小朋友們學習如何辨識家中可能的存在的火災風險、正確使用滅火設備，最重要的是與家人共同繪製家庭逃生計劃圖，藉以熟悉家中環境及家具擺設位置，並藉實際演練，讓孩子們體驗應對火災。

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平鎮消防分隊長黃嘉男說，兒童是家庭的基礎，從小培養正確的防火與逃生觀念，不僅能夠保護自己，更能幫助家人，盼藉這次活動，讓孩子們學會如何預防災害以及勇敢面對災害，將防火防災意識深植於日常生活中，一旦災害發生時，也能無懼且正確應對，減少傷亡及財產損失。

龍潭消防分隊長莊易濃提醒，民眾可利用這次活動，帶孩子認識鄰近的消防分隊，學習更多防災技能，提升全家人的防火意識。

宣導活動明天上、下午仍會在平鎮、龍潭消防分隊各別舉行，上午場9點到12點，下午場2點到6點，歡迎大小朋友一同參與，在假期期間建立重要消防安全意識。

桃園市平鎮、龍潭消防分隊，今、明天舉辦兒童節防火宣導活動，寓教於樂宣導居家防火知識。（桃園市政府消防局第四大隊提供）

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