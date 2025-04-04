綠博小火車撞死人 檢偵辦釐清機械故障或人為

宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，新穎造型超吸睛，吸引許多人搭乘。圖為事故小火車。（記者王峻祺攝）

2025/04/04 21:37

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，未料才開幕1週，就發生撞死遊客意外。縣府表示，遊園小火車出發前、閉園後，都須針對車輛包括輪胎、胎壓、電力及剎車裝置等進行檢查；至於司機有無接受小火車駕駛訓練，則坦言不知情。縣府所言是否真實？檢方已展開偵辦。

事發後，宜蘭地檢署檢察長王以文立即指示檢察官洪景明迅速偵辦，前往事故現場勘驗，查扣車輛及保全相關證據。洪景明表示，後續將依現場物證、監視器、車輛等，進行詳細鑑識，包括調閱車輛維修、駕駛紀錄等，一定會把事故真相調查清楚，釐清人為或機械故障所致，儘速還原事發情形及肇事責任。

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今年綠博首推的遊園電動小火車，每次50元包含來回車票，全程約2公里，預計車程10分鐘，可乘坐40人，新穎造型超吸睛，外加有語音導覽，很受歡迎，今天發生意外的還好是空車，否則後果不堪設想。

負責電動小火車的廠商為鳴謙科技公司，以198萬餘元標下綠博「電動遊園車租賃案」，提供8至20人座不等的高爾夫球電車，進行園區免費接駁運輸。但因遊客反映免費接駁車不足，縣府另再與廠商簽訂經營契約，由業者經營付費的電動小火車。

綠博在蘇澳武荖坑風景區舉行，縣府交通處表示，綠博園區不屬於道路範圍，電動遊園車非行駛於一般道路，不用依道路交通管理處罰條例申請路權登記，主要回歸園區自行管理。

主辦單位縣府農業處表示，遊園車標案及契約都合法公開，也要求業者聘僱具有大客車或大貨車駕駛執照的司機，小火車每天出發前、閉園後，都須針對車輛包括輪胎、胎壓、電力及剎車裝置等進行檢查；至於司機有無接受小火車駕駛訓練，縣府坦言不知情。

對於縣府說法，很多遊客不買單，陳姓遊客說，規定是規定，到底有沒有落實檢查，如果有，怎會發生意外，另駕駛大貨車、大客車的司機，不必然會駕駛電動小火車，如果沒安排司機駕駛訓練，那真的拿遊客生命開玩笑，希望檢方能深入調查，還被害人一個公道，也確保遊客權益。

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