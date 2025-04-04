為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東母醉倒男友客廳 高中女兒竟遭他猥褻

    江男趁女友醉倒在客廳，涉嫌上樓猥褻她就讀高中女兒，被高雄高分院判囚。（情境照）

    江男趁女友醉倒在客廳，涉嫌上樓猥褻她就讀高中女兒，被高雄高分院判囚。（情境照）

    2025/04/04 23:28

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東婦人和讀高中的女兒，到江姓男友住處一起喝酒，結果自己醉倒，女兒也因酒醉遭猥褻，後經校方通報始查獲，高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處他徒刑18月。

    判決書指出，2022年6月底，婦人小茹（化名）帶就讀高中的女兒小芳，前往屏東縣江姓男友住處喝酒，席間小芳（化名）因不勝酒力，先行到樓上房間休息。其母和江男則在1樓客廳續攤，直到她醉倒在椅子睡著。

    此時，江男見機不可失，跑到2樓房間，涉嫌將小芳壓制在床，多次親吻、撫摸她胸部和生殖器，後經校方通報警方查獲，恆春分局依強制猥褻罪嫌，將江男移送屏東地檢署偵查起訴。

    江男則辯稱，當天小芳意識清醒，過程中她沒有反抗，堅稱兩情相悅。

    1、2審調查，小芳因此事承受壓力，情緒難以宣洩，為減少困擾，而向校方尋求心理諮商，進而由校方通報警方處理，經社工介入後，她始提出告訴，加上兩造均稱沒有過節，認定小芳不會惡意誣告，判處江男有期徒刑1年半，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播