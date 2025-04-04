屏東母醉倒男友客廳 高中女兒竟遭他猥褻

江男趁女友醉倒在客廳，涉嫌上樓猥褻她就讀高中女兒，被高雄高分院判囚。（情境照）

2025/04/04 23:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東婦人和讀高中的女兒，到江姓男友住處一起喝酒，結果自己醉倒，女兒也因酒醉遭猥褻，後經校方通報始查獲，高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處他徒刑18月。

判決書指出，2022年6月底，婦人小茹（化名）帶就讀高中的女兒小芳，前往屏東縣江姓男友住處喝酒，席間小芳（化名）因不勝酒力，先行到樓上房間休息。其母和江男則在1樓客廳續攤，直到她醉倒在椅子睡著。

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此時，江男見機不可失，跑到2樓房間，涉嫌將小芳壓制在床，多次親吻、撫摸她胸部和生殖器，後經校方通報警方查獲，恆春分局依強制猥褻罪嫌，將江男移送屏東地檢署偵查起訴。

江男則辯稱，當天小芳意識清醒，過程中她沒有反抗，堅稱兩情相悅。

1、2審調查，小芳因此事承受壓力，情緒難以宣洩，為減少困擾，而向校方尋求心理諮商，進而由校方通報警方處理，經社工介入後，她始提出告訴，加上兩造均稱沒有過節，認定小芳不會惡意誣告，判處江男有期徒刑1年半，仍可上訴。

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