南投安親班狼師性侵女童判10年 二審認定處女膜未受損改判5年

陳姓狼師被控性侵害女童3次，一審判刑10年，二審以女童處女膜未受損，認定是未遂而改判5年。（情境照）

2025/04/04 17:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣一家沒立案的安親班，其陳姓輔導老師被控利用教導功課、開車送女學童回家機會，伺機3度伸鹹豬手摸胸，甚至用手指強制性侵害，南投地院一審認定陳男觸犯「對未滿14歲之女子強制性交罪」，判處10年徒刑。不過，高等法院台中分院二審卻認為，女童處女膜沒有受損，基於「罪疑惟輕」原則，應認是「未遂」而減刑，改判5年徒刑，可再上訴。

判決書指出，陳男與妻子於南投縣經營未立案安親班，陳男會輔導學生數學，兼任司機接送學童，2020年間，他對1名家長工作比較忙碌的小二女童，以教導功課為由，讓她坐在腿上，用課本遮住他人視線伺機摸胸性侵，之後又利用開車送女童回家機會，對坐在副駕駛座的女童摸胸，再次指侵童，女童曾用力打陳男的手阻止，陳男置之不理。

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隔年女童升上小三，陳男同樣利用載女童回家機會再度襲胸指侵，女童用力打陳男的手抗拒仍無效，女童後來拒絕再去安親班，導師詢問始知此事，向學校通報且告知家長。

南投地院審理時，陳男否認對女童強制性交，辯稱只有摸下體，沒有破壞處女膜，還稱「頂多只是強制猥褻」。南投地院法官認為他態度惡劣、毫無悔意，分別以3個「對未滿14歲之女子強制性交罪」，各判刑7年10個月，應執刑10年。

陳男上訴二審，高等法院台中分院認為，女童雖作證說，陳男把手指「伸進尿尿的身體裡面」、「感覺很痛」，但處女膜並無受損，並無證據顯示，陳男手指已「進入」或「使之接合」女童私處，本於「罪疑惟輕」原則，應認定陳男是強制性交未遂，而未達強制性交既遂的程度，據此改判5年，可上訴。

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