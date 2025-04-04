驚險救援過程曝！屏東飛行傘意外 玩家遇風勾到樹枝掛半空幸運脫困

飛行傘玩家卡在樹枝掛半空。（屏縣消防局提供）

2025/04/04 16:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣賽嘉飛行場是飛行傘運動重要基地，今天（4日）下午1點14分許傳出飛行傘意外，55歲高雄市莫姓男子駕飛行傘時，遇風不慎勾到樹枝，連人帶傘卡在半空，消防人員一到場初步目視人約在50公尺高的半空，接近後發現離地約10公尺，隨即架繩索將其脫困，驚險救援過程歷經2小時，受困者並未受傷。

屏縣消防局表示，今天下1點14分接獲報案三地門鄉賽嘉飛行傘附近一民眾操作飛行傘時掛在10公尺高的竹子上，出動三地門，瑪家分隊，特搜及第一大隊，共6車12人，下午1點39分三地門分隊到達現場，初步判斷民眾意識清楚無明顯外傷，隨即架繩索，過程中十分驚險，還有數棟竹子倒下來，約在下午3點44分將男子從樹上脫困，無外傷不需就醫。

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賽嘉飛行場總教練蘇沛倫表示，男子為個人玩家，接觸飛行傘運動約1年多，大約是初中級程度，今天在第三次飛行時，因有一陣風來，沒有注意到，而勾到樹枝，人員平安脫困，沒有受傷；今天天氣適合飛行，約有10頂飛行傘飛行。

屏東縣三地門鄉的賽嘉飛行場，因上升氣流極佳且穩定，受到玩家喜愛，屏東縣政府2017年10月起實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，隨後發出第一張場證，讓賽嘉飛行場成為全國第一個取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域。

飛行傘玩家連人帶傘卡在樹枝掛半空。（屏縣消防局提供）

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