墾丁「台灣祭」人潮旺 警方宣導攤位也受歡迎

墾丁「台灣祭」人潮爆滿，連警方宣導攤位都大受歡迎。（警方提供）

2025/04/04 16:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2025年「台灣祭」4月3日起在墾丁大灣遊憩區盛大展開，正值清明連假，恆春半島湧入大批遊客，現場人潮洶湧，熱鬧非凡，連警方與緝毒犬攤位都大受歡迎。恆春警分局以「只要音樂、不要毒品」為原則，除全力維護活動安全、疏導周邊交通、防制假期事故外，更聯手保三總隊警犬隊加強緝毒，並實施接力式勤務，確保治安無虞。

警方表示，活動期間除增派交通崗，還編排臨檢掃蕩勤務淨化環境，守護遊客安全。

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今年警方特別結合宣導團，透過舞台喊話與機動派出所攤位，向民眾推廣防詐騙與交通安全知識。攤位上，警員以互動解說搭配QR-Code掃描，介紹「打詐儀錶板」網站及「百斬計畫獎五萬」專案，讓民眾直觀學習最新詐騙手法與防範妙招，現場民眾反應熱烈，爭相拍照留念。

警方強調「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟，盼犯罪預防觀念深植人心，並提醒民眾善用內政部警政署「打詐儀錶板」，提升識詐能力，避免落入詐騙陷阱。

恆春分局長表示，台灣祭人潮聚集，警方除設置宣導看板與文宣外，也鼓勵民眾參與互動，認識詐騙新招數，守護財產安全。警方將持續防堵不法情事，打造優質旅遊環境，讓恆春半島成為遊客安心暢遊的樂園。活動首日，宣導攤位人氣爆棚，民眾大讚警方用心，安全與知識兼得的台灣祭，儼然成為連假亮點。

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墾丁「台灣祭」人潮爆滿，連警方宣導攤位都大受歡迎。（警方提供）

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