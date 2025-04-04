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    等垃圾車時罵人「趁食查某」 一審判拘役20日易科罰金2萬元

    南投地院判處張婦拘役20日，易科罰金折合兩萬元。（資料照）

    南投地院判處張婦拘役20日，易科罰金折合兩萬元。（資料照）

    2025/04/04 15:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣張姓婦人因為跟曾姓男子多次有糾紛嫌隙，兩家是同社區鄰居常碰到，張婦對曾姓男子和其妻子十分不滿，在路口等垃圾車時，發現曾妻也來等垃圾車，兩人三言兩語吵了起來，張婦對曾男的妻子罵了「趁食查某」，還要現場的人不要跟曾妻買魚貨，曾妻後來提告，控告張婦觸犯公然侮辱罪。南投地院判處拘役20日，易科罰金折合兩萬元。

    張婦被起訴後，在法庭上否認她有罵曾妻「趁食查某」，還說事後她去調監視器根本沒有拍到她罵人畫面，而當天一起倒垃圾的民眾有兩人到庭證明有聽到這句話。南投地院法官認為，「趁食查某」意寓「妓女、應召女郎、以賣淫為生的女人」。張婦以「趁食查某」辱罵曾妻，考量兩人素有糾紛，顯係有意直接針對曾妻名譽予以恣意攻擊，且依社會一般人對於該言語之認知，是蔑視他人之人格，貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪之涵意，足以貶損告訴人社會評價，已逾越一般人可合理忍受之範圍，該語又沒有屬文學、藝術、學術等正面評價，堪認公然侮辱無訛。

    罵人「趁食查某」的代價越來越高，過去其他法院判例中，從易科罰金5千元、8千元到一萬元，而南投地院已增為兩萬元。

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