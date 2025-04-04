前海軍處長張培凝為中國吸收多名軍官未遂 判3年10月定讞

最高法院。（資料照）

2025/04/04 16:09

〔記者吳昇儒／台北報導〕前海軍綜合處長張培凝為協助中國在我國發展組織，吸收何姓上校夫妻後，企圖吸收其他軍官未遂。一、二審均認定張培凝意圖危害國家安全，依國安法判處有期徒刑3年10月，張不服上訴。最高法院則認為，原審判決無不當，駁回上訴全案定讞。

判決指出，港商謝錫璋受中國「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」指示，自1997年起來台，利用免費旅遊、餐敘等方式，接觸我國現、退役軍官，而中國籍的曾姓金主則負責提供經費，也會陪同餐敘等活動。

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前海軍綜合處長張培凝於2006年被謝男吸收，在我國發展組織，兩年後張則引見前海軍司令部計畫處組長何姓上校及其妻子給謝男認識，夫妻二人亦被吸收，協助接觸更多的軍官。

張男於2008年至2014年間，透過免費旅遊等方式引介多名軍官與謝男會面，當中包含海軍陸戰隊指揮部政治作戰室上校政戰韓姓副主任、前國防大學于姓中校隊長、退役海軍陸戰隊陳姓副旅長與退役海軍申姓副司令等人。

何姓上校夫妻二人也於2013年至2017年間，利用同樣手法介紹退役的海軍梁姓中校、現役海軍黃姓上校艦長、現役海軍沈姓少校編裝官，跟謝結識。

所幸被引介的多名軍官均有警覺，直接婉拒招待，或是自行支付費用最終發展組織未遂。

檢調單位於2019年6月接獲情資後，介入偵查，但港商謝錫璋已離境，而張及何姓夫妻二人則被查獲，被高雄地檢署依違反國家安全法等罪起訴。

高雄地方法院審理時，張否認犯行，未被採信，被依違反國家安全法，判處有期徒刑3年10月；而何姓夫妻坦承犯行，何姓上校被判刑10月徒刑，何妻處以3月罰金刑。

張男及何姓上校不服判決提出上訴，高等法院高雄高分院認為一審判決無誤，維持原判。但考量何男深表悔意，是因一時失慮受前長官誘使，審酌其犯行未遂，宣告緩刑4年，須接受8場法治教育，緩刑期間付保護管束。張培凝對於判決結果仍不符，再次提起上訴。

最高法院則認為，原審判決無不當，駁回上訴，全案定讞。此外，張培凝不服國防部命其繳回772萬餘元退休俸，也提出訴訟，日前台北高等行政法院日前判他敗訴。

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