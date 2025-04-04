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    不滿胞姊積欠罰單不繳男怒揮拳打臉 二審逆轉判有罪

    陳男不滿胞姐騎母親名下機車卻欠罰單不繳，爭執中一拳打中胞姐臉部致傷，一審判無罪，二審認定自白與證詞一致，改判拘役20日。示意圖。（資料照）

    陳男不滿胞姐騎母親名下機車卻欠罰單不繳，爭執中一拳打中胞姐臉部致傷，一審判無罪，二審認定自白與證詞一致，改判拘役20日。示意圖。（資料照）

    2025/04/04 16:16

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不滿胞姐騎登記在母親名下的機車，還欠2張罰單不繳，談到要過戶，胞姐情緒失控直說不要，陳男一拳揮向胞姐臉部，事後陳男自白犯罪，但一審嘉義地方法院認為，胞姐與其兄弟姐妹都不做證判無罪，二審時胞姐出面做證，台南高分院依家暴傷害改判拘役20日。

    2023年9月間，陳男不滿胞姐一直騎母親的機車，不過戶也不繳罰單，晚間兩人在客廳發生口角，胞姊供述，陳男情緒失控，不僅口頭恐嚇「要把她打死」，還徒手一拳擊中她額頭。

    警訊時陳男坦承，一時生氣以徒手打胞姐臉部。但進入偵查及法院審理後又辯稱，是姐姐腳踢過來，他俯身抓住腳時，對方掙脫起身自撞他的手肘才受傷，否認主觀傷害犯意。

    一審嘉義地院認為，雖有衝突事實，但因在場證人多數無法確認是否出拳，傷勢照片無法確定拍攝時間，且告訴人證詞避重就輕、與其他人說法矛盾，最終判處無罪。

    不過檢方不服提起上訴，台南高分院二審認定，被告早在警詢階段即有清楚自白，其供述內容與告訴人證詞、診斷結果互相印證，陳男翻供理由卻稱因大夜班精神不濟難以採信。合議庭認定其確有犯意，且手段粗暴、未獲諒解，依傷害罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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