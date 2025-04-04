教孩子寫功課不順利 父動手毆兒挨告法官判拘55日

新北地方法院近日審結，認定黃父犯成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，得易科罰金。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/04 15:55

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名黃姓父親去年5月7日晚間9時許，在指導國小兒子作業時，發現孩子教不來，竟徒手或持塑膠棍毆打兒子。孩子母親得知後，查看孩子傷勢，發現傷勢嚴重，帶著孩子到醫院就醫，並對黃男提告。新北地方法院近日審結，認定黃父犯成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，得易科罰金。

檢警偵訊時，黃父承認為了指導孩子功課，有徒手及持塑膠棍毆打孩子，但身為父親須負起教導責任，並沒有故意傷害孩子的犯意。

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檢察官偵訊後認為，黃男毆打孩子屬實，且經醫院驗傷後，確認有左肩後背處瘀青、左上臂及雙臀瘀青、左上臂瘀青等傷害，故依成年人故意對兒童犯傷害罪將他起訴。

法院審理時，黃父承認確實有在指導孩子的時候毆打他，造成孩子身上多處瘀青、受傷。

法官認為，黃父照護兒子的時候不思克制情緒，動手毆打孩子成傷，實非可取，且被害兒童於案發時未滿12歲，依兒童及少年福利與權益保障法規定，得加重其刑；考量黃父承認犯行，態度尚可，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、被害人傷勢等情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

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