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    首頁　>　社會

    中捷隨機殺人案兇手 惦記SWITCH遊戲機聲請發還獲准

    洪淨涉中捷隨機殺人未遂案，二審將於本月26日宣判，他聲請發還SWITCH遊戲機與遊戲片獲准。（記者張瑞楨翻攝）

    洪淨涉中捷隨機殺人未遂案，二審將於本月26日宣判，他聲請發還SWITCH遊戲機與遊戲片獲准。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/04/04 15:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲護理專科學生洪淨，去年5月21日搭台中捷運時持3把刀砍傷呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人，台中地院依殺人未遂罪判刑10年，他上訴二審，還在開庭時下跪並強調，感謝爸媽沒放棄他，他願意好好面對受害人，希望法官明白他的心意，不過，他似乎更惦記，案發後被檢警查扣的SWITCH電子遊戲機1台與遊戲片4片，向法院聲請發還獲准。

    台中地院一審時，洪淨否認自己有殺人之心，但法院仍認定他行凶時精神正常，犯案前先買刀、戴手套，並對乘客要害部位揮砍，顯示有殺人之心，想要毀滅自我，依殺人未遂罪判刑10年，洪淨上訴二審，上月26日開庭時，他向到庭的被害人呂姓高中生下跪道歉，指自己年幼時遭遇家庭事故，13歲至19歲又生病，在學校被霸凌，他忍耐5年，沒有人知道他經歷什麼，被羈押期間在看守所遇到很多人，他為自己不成熟的行為（指行凶）深感抱歉。

    洪淨強調自己的動機與目的，是想犯下恐怖的行為，讓警察開槍射殺他，他不敢離世，才萌生行凶之意，不過，事發之後，他感謝父母沒有放棄他，他也是首次感受家庭溫暖，他對傷者2人深感抱歉，也對中捷與乘客，以及受到恐慌的社會大眾致歉，他已經知道要珍惜自己，活著就有希望，他願意好好面對被害人，法官諭知本月（4月）23日宣判。

    另外，檢警於案發後，查扣洪淨攜帶到台中市的SWITCH遊戲機1台與遊戲片4片、蘋果廠牌手機1支、相機穩定器1台、耳機1副與藍芽喇叭2台，還有充電器與0證件等，洪淨聲請發還，理由是台中地院一審判決時，沒有宣告沒收，應已無扣押的必要。

    高等法院台中分院認為，沒有證據顯示遊戲機等物品，是犯罪或犯罪預備之物，檢察官起訴書也未聲請沒收，裁定發還給洪淨。

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