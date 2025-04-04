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    南投女登山客高山症發作 直升機救援送醫

    郭姓女登山客於南投縣郡東山現嚴重高山症，消防人員趕往救援。（南投縣消防局提供）

    郭姓女登山客於南投縣郡東山現嚴重高山症，消防人員趕往救援。（南投縣消防局提供）

    2025/04/04 14:25

    〔記者張協昇／南投報導〕一支18人登山隊攀登南投縣郡東山，31歲郭姓女登山客2日出現嚴重高山肺水腫症狀，無法正常走路，只能端坐呼吸且咳嗽有綠色痰液，急需救援，南投縣消防局考量消防人員逆切上郡東山救援約須6天時間，同步申請空中勤務總隊直升機救援，今（4日）直升機順利將郭女載運下山送醫，消防局也呼籲民眾登山務必衡量自身體能等狀況，且高山氣候多變，山友務必擬定完善登山計畫。

    南投縣政府消防局2日下午1時55分接獲該登山隊領隊報案，指郭姓女隊員於郡東山附近，出現高山肺水腫症狀，無法正常走路、無法躺下，休息狀態下也會喘，只能端坐呼吸，血氧濃度僅70%，咳嗽出現綠色痰液體，恐有生命危險，急需申請直昇機救援。

    消防局第三大隊獲報後立即啟動救援機制，派遣信義分隊2名消防人員及林保署水里工作站2名人員共同組隊前往救援。惟因搜救人員從地面挺進郡東山，因逆切上山需要約6天時間，加上目前郡大林道多處崩塌且天氣即將轉濕冷有雨，恐增加救援困難，為增加救援效率，也同步申請直空中勤務總隊直升機協助救援，今上午直升機在天氣狀況允許下，順利將郭女載運下山送醫。

    消防局表示，近日氣候不穩即將轉梅雨天氣，大雨過後山徑溼滑難行，且山上天氣瞬息萬變，山友們千萬不要被山下的好天氣所騙，再次呼籲從事長程縱走路線山友，務必衡量自身體能等狀況，備妥齊全登山裝備及訂定完善登山計畫。

    31歲郭姓女登山客2日於南投信義郡東山附近出現嚴重高山症，圖為登山隊紮營情形。（南投縣消防提供）

    31歲郭姓女登山客2日於南投信義郡東山附近出現嚴重高山症，圖為登山隊紮營情形。（南投縣消防提供）

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