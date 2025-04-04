等了12年兇嫌終伏法 被害人父親清明告慰妻女

新北市三重女子王品智與母親遭其前男友黃麟凱絞殺，等了12年，王家去年底總算盼到死刑犯黃麟凱行刑，今天是兇嫌伏法後首個清明，王父王振能一早到靈骨塔祭拜妻女（見圖）。（記者吳仁捷攝）

2025/04/04 14:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重女子王品智與母親遭其前男友黃麟凱絞殺，等了12年，去年底總算盼到死刑犯黃麟凱行刑，今天是兇嫌伏法後王家面對的第一個清明，王父王振能到靈骨塔祭拜妻女，告慰妻女別再罣礙，一路好走，庇佑他身體健康、找到好工作，同時也替3名女兒向母親、妹妹祭拜、祈求庇佑，3個女兒都感動地稱讚父親，飽受折磨的王家漸離陰霾、迎向新生。

2013年，現役軍人黃麟凱不滿前女友王品智提分手，休假返回王家，絞殺王女、王母，甚至性侵王女，即使躲藏頂樓水塔仍被逮，專案小組送辦，歷經審判、監禁，被害人王家等了12年，去年底等到兇嫌伏法；新北地檢署檢察長郭永發、犯保新北分會榮譽主委蔡鴻儒、主委陳榮傑及犯保新北人員，也於今年春節前趕往慰問王父，讓他過個好年。

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王振能今天獨自上山祭拜妻女，告慰妻女「殺害你們的兇手槍殺了，妳們可以安心上路（修行）了，今天清明，我代替三個女兒（姊姊）來拜妳們」、「妳們要保佑我身體健康、找到好工作，全家平安…」，語帶哽咽，眼眶泛紅。

王父今天一併祭拜雙親、祖父母靈位，祈求祖先庇佑後代；王振能透露，案發至今無時無刻不思念妻女，曾因無力報仇被恥笑，也因妻女遭殺害，全家生活陷入愁雲慘澹，這起命案折磨全家人12年，直到去年兇嫌伏法，家人逐漸走出陰影。

王振能說，他因長年煎熬，罹患慢性病，手抖、高血壓，每月開混凝土車收入微薄，扣掉生活費、房租、醫藥費，入不敷出，這些都是妻女遭殺害的後遺症，命案造成他家破人亡、全家人身心俱疲、長年身心煎熬，這些都不是外界所能想像；王振能說，雖已63歲，還是想自食其力，

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