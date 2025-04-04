清明連假首日金門24起田野火警 「人離火熄」保平安

金門清明節天氣晴朗，各地紛傳草地火警。（記者吳正庭攝）

2025/04/04 13:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局統計，清明連假首日，地區共發生24起田野火警，籲請鄉親掃墓祭祀，務必注意環境安全，減少火災發生；一名退休打火前輩提醒，帶一瓶礦泉水，「人離火熄」才是保平安最負責的作法。

清明連假首日，天氣晴朗，各地湧現祭祀人潮，地區「循往例」紛傳火警，打火弟兄疲於奔命，常「消防車還沒停妥就接到另一起田野火警」，防不勝防。

請繼續往下閱讀...

消防局統計，今年1月至4月2日發生田野火警130起，平均每天1.4起，光是4月3日1天就24起，平均1小時1起田野火警。

金門縣消防局救災救護指揮中心2日連續接獲西半島的金城鎮泗湖村莊外圍及金寧鄉基督教墓園附近發生大面積雜草火災，派遣金城、金寧分隊消防車共6輛、空拍機2具及消防人員16名前往搶救，並動員10餘名義消協助支援，人在休假中的第1大隊大隊長董必文聞訊，也立刻趕至現場，接替已先到場的副大隊長戴紹恩擔任現場指揮官；經過統計，光是泗湖雜草火災就燒掉4000平方公尺，同一時段的基督教墓園附近也燃燒500平方公尺，幸無人員傷亡。

1名退休消防人員指出，盡管相關法令規定違法在田野引火燃燒，最高可依空氣污染防制法處10萬元以下罰款，每年清明仍是火警頻傳，甚至還推廣「紙錢『不』燃燒、爆竹『不』燃放」等「4不1要」的防火宣導，依他多年經驗，每人養成習慣，帶瓶礦泉水在身上，如果真的有用火的需要，務必注意等殘火、餘燼滅掉，做到「人離火熄」，才不會衍生火警。

清明連假金門各地紛傳草地火警。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局救災救護指揮中心連日接獲不少火警通報，其中也有大面積火災，打火弟兄疲於奔命。（金門縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法