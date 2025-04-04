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    首頁　>　社會

    毒蟲拒檢撞警車衝進加油站 張善政慰問3受傷警員

    桃園市長張善政今天上午到國軍桃園總醫院慰問3名龍潭警分局員警，頒發慰問金，病床患者為右上臂骨折的陳姓警員。 （桃市府新聞處提供）

    桃園市長張善政今天上午到國軍桃園總醫院慰問3名龍潭警分局員警，頒發慰問金，病床患者為右上臂骨折的陳姓警員。 （桃市府新聞處提供）

    2025/04/04 13:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭警方昨天下午發現一輛白色轎車懸掛失竊車牌，上前攔檢，黃姓女子駕車載榮姓男子疑因吸毒心虛，衝撞警車拒檢逃逸，後來失控衝進加油站，過程造成3名員警受傷，市長張善政今天上午到國軍桃園總醫院慰問3名龍潭警分局員警，頒發慰問金，祝福受傷員警早日康復。

    龍潭警分局指出，陳姓警員右上臂骨折，昨晚11點50分開刀，今天凌晨2點半順利完成手術，醫生說，不排除神經有受損，需觀察復健，另外，蔡姓、羅姓警員，破窗時手部輕傷，已治療包紮。

    張善政肯定陳姓員警的英勇行為，雖於追捕嫌犯過程中受傷，仍忍痛完成任務將犯嫌逮捕到案。他提到，陳姓員警右上臂骨折，神經可能受損，當務之急是好好養傷；張善政也肯定蔡姓、羅姓兩人面對嫌犯逃逸與衝撞，仍不顧危險守護市民安全，將嫌犯逮捕到案，他也提醒2名警員留意傷口癒合情形。

    昨午黃姓女子駕車逃竄至大昌路一段時，不慎擦撞左側一輛計程車，再偏右撞上警車，警車駕駛即為右上臂骨折的陳姓警員，雙雙衝進加油站，撞上正在洗車的大卡車才停下，黃女、榮男下車逃至對面餐廳的廁所與防火巷，最後被警方制伏逮捕。

    龍潭警分局表示，警方目前在偵訊黃女、榮男2嫌犯中，預計依毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務、毀損、竊盜、傷害等罪移送桃園地檢署，另依法針對沿路不服稽查、闖紅燈等違規行為，依道路交通處罰條例開罰。

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    桃園市長張善政今天上午到國軍桃園總醫院慰問受傷的龍潭警員，頒發慰問金，握手為蔡姓警員，後方為羅姓警員。（桃市府新聞處提供）

    桃園市長張善政今天上午到國軍桃園總醫院慰問受傷的龍潭警員，頒發慰問金，握手為蔡姓警員，後方為羅姓警員。（桃市府新聞處提供）

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