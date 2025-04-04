7旬婦狂偷12包高檔海鮮 到案聲稱：全吃光了

黃婦在冷凍櫃前行竊。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/04 12:56

〔記者王冠仁／台北報導〕74歲黃姓老婦某次到台北市中正區一家高檔冷凍海鮮店，她好奇入內閒晃，發現店內人潮稀少；她鬼迷心竅，大喇喇從冷凍櫃中偷走數包海鮮。她故作鎮定，還在店內買便當坐下來用餐，沒想到吃完便當後她又跑去冷凍櫃前順手牽羊，總共偷走12包總價3千多元的海鮮商品。警方事後將她查緝到案，她兩手一攤說「全吃光了」。

警方調查，黃姓老婦在上月下旬，跑到台北市北平東路上的中央文藝公園散步，散步期間她發現路旁有一家高檔冷凍海鮮專賣店，她好奇進入店內閒晃，當時店內客人並不多，店員也正忙碌。

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黃姓老婦見有機可趁，居然跑到冷凍櫃前，將冷凍海鮮塞入自己的隨身背包內。她見沒人發現，還故作鎮定跑去店內購買便當坐下來吃，用餐完後她又再跑去冷凍櫃區域，再次行竊，隨即逃離現場。

店員隔天盤點時發現店內商品短缺，總共有「北海道鮮貝柱」及「龍虎斑半月切」等12包價值3340元的海鮮商品短少，調閱店內監視器畫面查看，赫然發現遭遇小偷，氣得報警。

警方根據竊賊離去的動線追查，根據竊賊離去時搭乘的大眾運輸工具，循線掌握竊賊是住在新北市三重區的黃姓老婦，並在近期將她查緝到案。

據悉，黃聲稱當下看到這些高檔海鮮一時心癢難耐才下手行竊，偷來的海鮮商品已經全部被她吃光。

警方最後將黃依竊盜罪嫌送辦，同時也呼籲店家應加裝防竊設施，確認監視器畫面有無模糊或遮蔽及拍攝角度是否適當，以確實發揮協助治安維護功能，藉警民合作共同維護治安環境、打擊不法犯罪。

黃婦行竊後居然還在店內吃便當。（記者王冠仁翻攝）

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