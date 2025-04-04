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    印尼開齋節 外垵波麗士積極犯罪預防宣導

    印尼開齋節凝聚異鄉工作印尼漁工的心，並透過宗教信仰宣導遵守法律觀念。（白沙警分局提供）

    印尼開齋節凝聚異鄉工作印尼漁工的心，並透過宗教信仰宣導遵守法律觀念。（白沙警分局提供）

    2025/04/04 11:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島以漁業立縣，由於青壯人口大量外流，必須仰賴外籍漁工勞力支援，其中又以印尼籍居多，西嶼鄉外垵村印尼漁工眾多，而印尼開齋節是伊斯蘭教義之重要節日，穆斯林均會恪遵信仰教導，辦理一系列相關的敬拜活動；印尼移工團體在外垵村活動中心及內垵南港補網場舉辦「開齋節日暨禮拜活動」，外垵派出所，利用開齋節節慶聚集時間宣導法令。

    西嶼外垵漁港位於澎湖本島最西端，是重要衛星漁港，船隻超過200艘，噸位數也都較大，捕捉土魠等高經濟魚種為主，是澎湖較為富裕的漁港，也是西嶼人口最集中的村落，外垵溫王宮是信仰中心，香火鼎盛。外垵人口數約為2000多人，印尼漁工卻高達800餘人，澎湖高齡化，他們也是重要慶典勞動力主要來源，印尼漁工自製4神獸武轎參與盛會，近年來已發展成為外垵元宵表演重頭戲，帶來特殊的異國風情。

    開齋節活動透過簡單而隆重的禱告儀式和餐敘，提供遠在他鄉的印尼人一個正當休閒育樂與紓壓管道，除可攏絡同鄉情誼，亦旨在使其遠離不正當非法活動，同時展現穆斯林在新的一年中除舊布新、不念舊惡的良善情操。

    外垵派出所員警除實施安全維護外，同時利用此機進行預防犯罪宣導，加強針對參與之外籍人士加強防範鬥毆、交通安全等項目雙語「自主宣導」，促進爾等加深法治觀念，確實遵守台灣法令，勿有心存僥倖，作出違法行為。

    印尼開齋節，西嶼外垵派出所搭便車前往宣導法令。（白沙警分局提供）

    印尼開齋節，西嶼外垵派出所搭便車前往宣導法令。（白沙警分局提供）

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