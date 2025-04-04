惡男載惡少專挑騎車泰籍勞工攻擊 還說「MONEY」想搶錢

桃園地檢署因強盜案件將徐姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/04/04 10:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子去年11月17日凌晨，騎著普通重型機車載著廖姓少年外出，無故持球棒連續毆打2名騎著微型電動自行車的泰國籍勞工背部，更向其中1人開口說「MONEY」，想要搶劫財物未果，其中徐男已被桃園地檢署因強盜案件提起公訴，廖姓少年則另由桃園地方法院少年法庭審理中。

檢方調查，徐男犯案當天凌晨2點多，騎車載著廖姓少年行經蘆竹區海山路時，看到1名泰國籍勞工獨自騎著微型電動自行車經過，2人就騎車追上，由坐在後座的廖姓少年持球棒毆打對方的背部後逃逸。

請繼續往下閱讀...

徐男與廖姓少年似乎不過癮，幾分鐘後，他們又看到另1名泰國籍勞工獨自騎著微型電動自行車經過，再度追趕上前，由廖姓少年持球棒毆打對方背部，甚至將對方的微型電動自行車逼停後，徐男再開口「MONEY、MONEY」，想要強搶對方的財物，泰國籍勞工不從，徒步跑向鄰近的便利商店，徐男與廖姓少年再度追上前，幸因便利商店的店員發現異狀前來查看，徐男與廖姓少年才趕忙逃逸而未搶劫得手。

蘆竹警方獲報後追查，陸續逮回徐男與廖姓少年究責，其中徐男已被桃檢依強盜罪起訴，廖姓少年則由桃院地方法庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法