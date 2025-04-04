創世基金會志工A愛心發票換百萬獎金 被判刑1年8月

基隆地院近日審結，依觸犯侵占罪判處陳男1年8月徒刑，不法所得沒入。（記者吳昇儒攝）

2025/04/04 10:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆創世基金會志工的陳智翔2018年至2020年間，負責整理民眾捐贈的發票。陳男核對後，應將中獎發票交付給基金會行政秘書，但他卻中飽私囊，拿走4064張中獎發票，兌換101萬餘元。國稅局發現陳男中獎機率過高，報請調查局協助調查，並依侵占罪將他函送法辦。基隆地院近日審結，依觸犯侵占罪判處陳男1年8月徒刑，不法所得沒入。

財政部北區國稅局於2020年間發現，有4064張中獎發票的獎金，通通匯進基隆創世基金會志工陳智翔郵局戶頭內，中獎機率過高；且中獎發票消費地為基隆、新北、宜蘭等縣市，消費細節非單一人及單一家庭所為，得知中獎者為創世基金會志工後，便將此事通知基隆創世基金會。

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基金會全面清查後，發現近兩年來的中獎發票短少，認為是陳男所竊，報請調查局基隆市調查站介入偵辦。

檢調偵訊時，陳男自知東窗事發，坦承有拿走基金會的中獎發票，一共取走4064張，共獲得101萬5400元。

檢察官訊後，認定陳男涉犯侵占罪章中的侵占因公益所持有之物罪，依法將他起訴，並向法官聲請簡易判決處刑。

法官認為，陳男為了一己之私，侵占社會大眾從事公益捐贈統一發票的善意，將受贈的中獎發票侵吞入己，實非可取，但考量他犯後坦承犯行，及其犯罪動機、目的、手段與侵占財物等情形，判處有期徒刑1年8月，不法所得101萬5400元沒入，全案仍可上訴。

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