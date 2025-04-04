六福村89猴甩尾返家嗆警「挑戰公權力」！ 網起底洗臉：猴子可憐

警方勸阻無效後將男子拉下車。（圖擷取自IG）

2025/04/04 10:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕六福村停車場昨（3日）出現1名89猴駕駛甩尾擾民，警方到場後，男子嗆警方沒有公權力要他下車，最後警方勸阻無效後將他抓下車上銬。事後男子在自己的IG貼出影片與限時動態，囂張表示「挑戰公權力」，網友看到貼文後紛紛洗臉，這名男子在Threads自稱是國軍小哥哥，還參加過「拳霸」，在場上自稱台灣阿成。

綜合媒體報導，這名男子在社群平台Threads上自稱是「國軍小哥哥」、「桃園人」，日前也以「台灣阿成」的名號參加拳霸，並將參賽影片發到他個人IG，他昨日在六福村停車場甩尾擾民，警方勸阻無效後將男子拉下車，他才求饒「你不能動手啦，我自己下車」。

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男子返家後PO出警方勸阻，並將其拉下車的影片，並表示「原來這是警察處理事情的方式跟態度，別人動手罵髒話你卻說你沒聽到？那我是耳包？」網友們看到貼文後紛紛留言「吸壞了喔，可憐」、「被拖下車的時候是不是怕了？」、「沒錢的猴子還想裝爺」、「猴子就是猴子，可憐」。

男子返家後在社群平台嗆警方。（圖擷取自IG）

89猴在六福村甩尾。（圖擷取自臉書）

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