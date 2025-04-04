假結婚來台不成 中女換個身分「嫁」來台灣打工19年才被抓

中國籍陳姓女子假結婚來台識破，換個身分再「嫁」台灣躲19年才被抓。（資料照）（記者黃佳琳攝）

2025/04/04 10:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國籍陳姓女子想要來台打工賺錢，她透過仲介幫忙打算與台籍簡姓男子假結婚，結果面試時被識破，無法來台的陳女，向同為中國籍的遠房表姐借用身分，順利來台灣後一躲就是19年，被法官依偽造署押罪判刑2月，另宣告緩刑2年。

判決指出，2005年4月，陳姓女子與簡姓男子在中國辦理結婚登記後，同年8月以探親名義申請來台，陳女在移民署小港機場服務站面試，被移民官發現她是假結婚，當場拒絕她入台申請；一心想來寶島台灣賺錢的陳女，得知遠房鄭姓表姐已跟台籍孫姓男子結婚，並已順利入台定居，她趁表姐返回中國時，開口向表姐借用身分，表姐同意後，陳女於2006年8月拿表姐的身分證，以「來台團聚」為由提出申請，順利入境台灣。

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陳女抵台後立即落跑，四處打工賺錢，直到19年後表姐夫過世後，移民署官員發覺有異進行調查，才發現鄭女將身分借給陳女，陳女因遲未到案，被檢方發布通緝才落網。

高雄地院審理時，陳女坦承犯行，法官認為她冒用他人名義入境台灣，並以偽造署押方式非法入境，損害我國對於入出國管理業務的正確性，並對於國家安全及社會治安造成潛在威脅，但考量她無前科，且犯行距今已將近19年，期間並無在台犯下他案，因此依偽造署押罪判刑2月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

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