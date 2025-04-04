苗縣三義鄉民宅火警 女屋主抱幼女跳樓逃生受傷送醫

苗栗縣三義鄉勝興村一戶民宅今天凌晨傳出火警，消防人員緊急灌救。（民眾提供）

2025/04/04 09:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉勝興村一戶民宅，今（4）日凌晨傳出火警，一至二樓頓時火舌四竄，外勞機警的帶著2名幼童逃生，33歲賴姓女屋主則是抱著1歲半女兒緊急跳樓逃生，賴女疑似腿部骨折，緊急送醫救治，幼女則幸無大礙，起火原因待查。

該民宅為4層樓建築物，於今天凌晨零點45分發生火警，當時屋內有5人，外勞見發生火警，機警的帶著5、6歲幼童緊急逃生，賴姓女屋主情急之下，則抱著一歲半的女兒從三樓往二樓跳樓逃生，賴女疑似腿部骨折，緊急送往台中市澄清醫院急救，意識清楚，一歲半女兒則送醫檢查後幸無大礙，男屋主是事後從外面回來。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府消防局據報調派三義、銅鑼及苗栗特搜消防人車前往灌救，趕抵現場時，一至二樓火舌四竄，鄰居也協助引水滅火，消防人員緊急布水線將火勢控制，因屋內堆有雜物，起火原因將由苗栗縣政府消防局進一步調查、鑑定。

苗栗縣三義鄉勝興村一戶民宅今天凌晨傳出火警，附近鄰居協助引水灌救。（民眾提供）

苗栗縣三義鄉勝興村一戶民宅今天凌晨傳出火警，婦人逃樓逃生受傷，緊急送醫救治。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法