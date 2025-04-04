為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    教育部提醒！詐團盜用樂齡學習名義 騙入假投資群組

    小心勿受騙！教育部提醒詐騙集團盜用樂齡中心標誌等進行詐騙，民眾務必要上官網查詢相關資料。（取自官網）

    小心勿受騙！教育部提醒詐騙集團盜用樂齡中心標誌等進行詐騙，民眾務必要上官網查詢相關資料。（取自官網）

    2025/04/04 09:50

    〔記者林曉雲／台北報導〕詐騙無所不用其極，教育部今（4）日提醒，近期詐騙集團盜用樂齡學習的標誌、樂齡學習中心活動相片等，以樂齡學習中心及培訓講師名義騙取民眾加入詐騙投資群組，呼籲民眾如果要參與樂齡學習活動、參與講師培訓，務必要從教育部樂齡學習網查詢相關資訊。

    教育部終身教育司科長楊雅婷說明，為即時傳達全國樂齡學習最新資訊，教育部設置「教育部樂齡學習網」，網站匯聚全國22個縣市政府、樂齡學習中心、樂齡大學及高齡自主學習團體最新學習資訊，並提供國內最新資訊的「樂齡情報站」、「退休準備專區」、聚集專業講師的「樂齡專業人員資料庫」、提供自學與研究的樂齡學習系列教材、數位影片與樂齡學習動態視覺化專區等，提供民眾及時掌握國內樂齡學習機構、資源及新知，該網站累積瀏覽人次已突破3366萬次。

    楊雅婷表示，樂齡學習網為國內官方彙集長者教育學習資訊的網站，其中「樂齡情報站」除了有豐富的樂齡學習故事外，更介紹國內外有趣且有用的樂齡新知、研究成果及創新特色作法，及每個月回顧樂齡相關新聞大小事，而「樂齡學習動態視覺化專區」更提供樂齡大學、樂齡學習中心地理位置、地址、電話、網址、開設課程介紹說明與相關統計數據功能，讓民眾可以不出門也能知樂齡天下事，即時獲得學習最新消息。

    我國今年邁入超高齡社會，楊雅婷表示，面臨超高齡社會的挑戰，科技發展日新月異，網路世界無遠弗屆，手機應用更加普及，人工智慧（AI）正在改變環境與生活，為讓國人即早養成終身學習習慣，「教育部樂齡學習網」並建置「退休準備專區」，以健康促進、醫療照護、心靈成長、經濟安全、人際關係、服務貢獻、居住安全、休閒娛樂及媒體素養等面向，以利退休族及早作好準備，全國各樂齡學習場域每月也辦理近8000場次之活動，提供全國長者充電學習。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播