連鎖超市開幕摸彩 幸運男答不出券上手機號碼被取消特獎

賴姓男子參加連鎖超市開幕摸彩活動，背不出自己的手機號碼被取消「特獎」資格。（翻攝愛國超市臉書粉專）

2025/04/04 09:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄擁有多家分店的愛國超市舉辦抽獎活動，特獎是一輛電動機車，賴姓男子幸運中獎，但店長問他摸彩券上的手機號碼時，他卻答不出來，店長撥打摸彩券上的手機也是空號，因此認為摸彩券可能被偽造，當場取消賴男中獎資格，賴男不服提告，法官認為店長依活動規定取消資格並無不法，判賴男敗訴。

判決指出，2022年3月，愛國超市鳳林店舉辦開幕抽獎活動，只要消費滿399元即可兌換抽獎券一張，最大獎為一輛電動機車，還有名牌湯鍋、雙人羽絨被等多項好禮，但抽獎活動規定，抽獎當天，抽中特獎、頭獎的得主必須在現場，只要確認身分無誤即可領獎。

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賴姓男子在抽獎當天親自在店裡等待，當店長抽出特獎摸彩券，並唸出他的名字時，賴男開心直歡呼，但沒想到，店長要他唸出摸彩券上的手機碼號時，他卻答不出來，店長撥打摸彩券上的手機號碼時，發現為空號，店長認為賴男不符中獎規定，當場取消他中獎資格，再抽出另名幸運得主。

賴男眼見到手的特獎飛了，氣得和店家理論，但店長堅持不把中獎資格還他，賴男氣得提告要求超市還他一輛車。高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，賴男聲稱，他有很多支手機，主持人當場撥打摸彩券上的手機號碼，是空號，但他也不知道為何是空號，他忘記在摸彩券上留存的手機號碼是幾號，因為手機號碼根本用不到。

超市則稱，賴男雖然有被抽中特獎，但摸彩券上僅填寫姓名及手機號碼，店長依抽獎規定核實中獎人身分時，賴男卻說不出來手機號碼，連摸彩券上的手機也是空號，因此才認定摸彩券可能被偽造，取消賴男中獎資格，並無不妥處。

法官認為，賴男在摸彩券上留下空號的手機號碼，造成中獎時無法核實他的身分及聯絡後續事宜，已明顯違背常理，加上他又背不出自己的手機號碼，更是奇怪的事，因此認同超市取消他中獎資格，敗賴男敗訴，可上訴。

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