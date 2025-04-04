大型車事故頻傳 屏縣里警分局4/7起加強取締違規大型貨車、砂石車

警方將針對大型貨車、砂石車大執法。（圖由屏縣里港警分局提供）

2025/04/04 08:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港地區砂石車眾多，大型貨車來往頻繁，為降低大型貨車肇事風險、保障用路人安全，里港警分局將自下週一（4月7日）起展開大型貨車取締大執法，針對大型貨車、砂石車的違規行為加強取締，並加強宣導「內輪差」與「視線死角」的安全觀念。

里港警分局交通組組長巴龍祥說明，此次大執法將針對大型貨車的超速、酒後駕駛、闖紅燈、無照駕駛、違規跨越雙黃/雙白線、違規超車、不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大違規行為進行取締，違者將依法開罰，並記點或吊扣駕照。

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警方強調，近年來，大型貨車因視線死角、違規行駛等因素導致交通事故頻傳，為防範事故發生，警方將透過定點攔查、巡邏監控與科技執法等方式，全方位取締違規行為，尤其針對未依規定讓行等影響行人安全的違規行為，以維護行人及一般用路人安全。

里港警分局分局長温基興提醒，大型貨車駕駛人應遵守交通規則，行經路口或行人穿越道時應減速慢行、注意視線死角，並保持安全距離，避免因內輪差或盲區視野不良造成事故。此外，警方將持續強化科技執法與監控，確保違規者受到應有懲處。希望透過本次取締行動，提升駕駛人的守法意識，建立「人車互相尊重」的交通文化，確保道路安全，讓每位用路人都能安心行駛。

警方將加強取締大型貨車、砂石車違規行為。（圖由屏東縣里港警分局提供）

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