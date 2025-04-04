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    首頁　>　社會

    單親媽下海養大兩女 失職父年收百元求養被駁回

    張姓父親多年未盡撫養責任，生活困頓後向兩名子女聲請扶養費，子女反請求免除義務，法院認定情節重大，裁定駁回聲請，免除子女扶養責任。（記者王捷攝）

    張姓父親多年未盡撫養責任，生活困頓後向兩名子女聲請扶養費，子女反請求免除義務，法院認定情節重大，裁定駁回聲請，免除子女扶養責任。（記者王捷攝）

    2025/04/04 06:32

    〔記者王捷／台南報導〕張姓父親要兩位女兒每個月給萬元扶養費，但張女指出，父親在他們年幼時離家，母親為養家被迫下海到聲色場所工作，成長歷程辛酸，如今自己也有家庭，不願扶養只有「血緣」關係的父親，法院最終裁定免除扶養義務。

    張父生活困頓，無工作、無收入與存款，依稅務資料顯示，甚至年收入只有100元，難以維持基本生計，因此向法院聲請由子女每月各給付扶養費1萬元到他死亡為止。

    不過，兩名子女反請求免除扶養責任，其中張女認為，父親與母親在他們年幼時離婚後，對她們不聞不問，未盡養育及教養責任，導致家人生活困苦，母親為養家被迫下海，他們成長的過程很孤單、很辛酸。

    如今張父的兩位子女，一位從事會計工作，一位在當美髮師，都有穩定的工作，且育有子女，還要須扶養母親，但他們不願扶養只有血緣關係的父親。

    依據民法1118條之1第2項規定，若請求扶養的一方，曾有重大過失，如長期未盡扶養義務、虐待或嚴重傷害，且情節重大，法院可裁定免除對方的扶養義務，因此法官最後駁回張男聲請，准許子女免除其對父親的扶養義務。

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